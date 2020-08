Maroc: SM le Roi a pris des décisions "probantes et efficaces" face à la pandémie (Expert péruvien)

Lima — Les mesures et décisions prises par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans le cadre de la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus sont "probantes et efficaces", a affirmé l'expert péruvien en relations internationales, Christian Ramirez Espinosa.

Depuis l'apparition des premiers cas confirmés du Covid-19 dans le Royaume, le Souverain a ordonné "de prendre et de mettre en œuvre un ensemble de mesures et d'initiatives concrètes pour faire face à la pandémie, aussi bien au niveau sanitaire qu'en termes de répercussions économiques", a ajouté M. Ramirez Espinosa, notant que le Maroc a formulé une feuille de route claire pour surmonter cette crise sans précédent avec le moins de dégâts possibles.

"Le Maroc a lancé, dans le cadre de cette feuille de route, des projets visant à promouvoir le développement et la justice spatiale afin d'assurer la protection sociale de tous les citoyens", a souligné l'expert péruvien, précisant que "cette crise sanitaire constitue également une opportunité de diagnostiquer et de remédier aux lacunes du modèle de développement".

Et d'ajouter que "SM le Roi n'épargnera aucun effort pour combler les lacunes révélées par la crise et poursuivra le processus de promotion de la prospérité et du développement du Royaume".

Dans le même contexte, M. Ramirez Espinosa a relevé que le discours du Souverain à l'occasion du 67ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple est un "appel clair" à plus de mobilisation et de solidarité pour poursuivre les efforts déployés à différents niveaux afin de faire face à la pandémie.

"Sa Majesté le Roi a appelé à davantage d'implication et d'engagement des citoyens dans la lutte contre le Covid-19", a-t-il fait observer, relevant que "le discours royal a critiqué les comportements de certaines personnes qui réfutent même l'existence de la pandémie et de ceux qui pensent que la levée du confinement signifie la fin de la maladie".

Pour l'expert péruvien, le Maroc, qui est un modèle de réponse à la crise sanitaire, a enregistré ces dernières semaines une augmentation du nombre de cas d'infections, soulignant que le discours de SM le Roi était "franc et précis" dans le diagnostic de la situation épidémiologique et dans l'appel au respect des mesures prises dans ce sens.

A cet égard, Ramirez Espinosa s'est dit convaincu que les Marocains "ont appréhendé le discours royal et s'engageront davantage dans la mobilisation, avec toute la responsabilité que la situation exige", ajoutant que "le peuple marocain va surmonter cette crise sanitaire, car un Royaume solidaire relèvera tous les défis".

Concernant les répercussions de l'épidémie sur l'économie, l'expert péruvien a souligné que l'économie marocaine est capable d'absorber les chocs résultant de la pandémie, notant que l'économie du Royaume offre "d'énormes opportunités" dans tous les domaines qui permettront de surmonter la crise.