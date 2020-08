Cote d'Ivoire: Présidentielle 2020 / Alpha Blondy, artiste-chanteur - « Ça ne coûte rien de libérer les prisonniers politiques »

La méga star du reggae, Alpha Blondy, s'est, de nouveau, exprimé sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, à l'approche de l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. C'était à l'occasion du lancement de l'initiative "Election C'pas gnaga", qui vise à sensibiliser les acteurs politiques et les Ivoiriens en vue d'une élection apaisée, sans violence.

A cette occasion, le chanteur a plaidé pour la libération des prisonniers politiques. « Il faut que les uns et les autres désarment leurs verbes et que l'esprit soit apaisé. Mais pour que l'esprit soit apaisé, il faut que les choses soient claires dans les esprits. (…) Ça coûte rien de libérer les prisonniers politiques. C'est très important. Parce que certains sont en prison parce qu'ils ont été bêtes. Et être bête, ce n'est pas anticonstitutionnel. (…) Il faudrait qu'un geste soit fait. Ça va soulager les esprits », a déclaré Alpha Blondy. Zoumana Bakayoko, patron de Ivoire FM & TV et co-initiateur du projet, a, lui, émis le souhait de voir la Côte d'Ivoire se positionner comme un pays véritablement démocratique. « Il est temps que l'Afrique et la Côte d'Ivoire plus particulièrement soit un modèle en matière de démocratie », a-t-il laissé entendre.

Régis Lemon Bio, responsable de "Foot Attitude", promoteur associé de projet "Election C'pas gnaga", a expliqué que ce programme existe depuis 2010. Il s'agit d'une vaste campagne de sensibilisation et d'appui à la prévention des violences pré et post électorales, avec des ambassadeurs du monde du sport et de la Culture. Cette année, un village de l'électeur sera ouvert. Ce sera un espace pourvu de stands pour acteurs impliqués dans cette élection, les candidats et les populations. Il y aura dans cet espace du spectacle musical avec des artistes. Autre articulation de ce programme, un match de gala entre des leaders politiques et les anciennes gloires du football ivoirien.

Il convient de noter qu'une chanson arrangée par David Tayorault avec la participation de certains artistes a été réalisée pour la circonstance.