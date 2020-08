Cote d'Ivoire: FIF /Après la délibération de la Commission électorale - Pourquoi la FIFA a suspendu le processus électoral

Dans un courrier transmis hier à la Fédération ivoirienne de football (FIF), la Fédération internationale de football et Associations a invité l'instance ivoirienne à « suspendre toute action relative au processus électoral jusqu'à nouvel ordre et à communiquer le contenu de la présente à toutes les instances et personnes concernées ». Ce courrier arrive au lendemain de la notification de la Commission électorale, par rapport aux candidatures validées pour la prochaine élection du président de la FIF.

Dans son courrier de ce vendredi, l'instance mondiale du football explique avoir « appris de diverses sources que la Commission électorale et/ou son Président élu par l'AG de Yamoussoukro, en particulier n'ont pu conclure leurs travaux lors de leur dernière assemblée conformément à la mission qui leur avait été confiée. D'aucuns disent que cette commission a été empêchée d'exercer ses activités en toute quiétude et de façon indépendante à cause d'interférences de tiers ».

C'est donc pour « avoir une vue d'ensemble » sur le dossier « et intervenir au besoin pour garantir un déroulement du processus électoral conforme aux exigences statutaires et réglementaires de la FIFA applicables à toutes ses associations membres » que l'institution présidée par Gianni Infantino a demandé de lui faire parvenir des informations et des documents. A savoir, le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 4 juillet 2020 qui s'est tenue à Yamoussoukro ; la liste des membres de la Commission électorale ; le procès-verbal de la réunion de la Commission électorale du 8 août 2020 ; le procès-verbal de la réunion de la Commission électorale du 25 août 2020 et le procès-verbal de la réunion du Comité exécutif de la FIF qui aurait eu lieu après celle de la Commission électorale du 8 août 2020. L'instance ivoirienne avait jusqu'à hier pour transmettre ces éléments. C'est dans l'attente de ces documents et informations que la FIFA a demandé la suspension jusqu'à nouvel ordre du processus électoral.