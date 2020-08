Soudan: Le gouvernement et les mouvements de lutte armée-la piste Darfour, signenent (7) protocoles sur (8)

Juba, 28 Août (Délégué de SUNA) - Le gouvernement soudanais et les mouvements de lutte armée - la piste du Darfour ont signé vendredi soir le dossier des questions politiques en initiales à l'hôtel Crown de la capitale, Juba, en présence de la médiation de l'Etat du Soudan du Sud, de la médiation tchadienne et émiratie et d'un représentant du gouvernement égyptien.

Les enjeux politiques pour la piste Darfour qui ont été signés vendredi comprennent sept protocoles, à savoir, la question de la terre et tenures foncières, la justice transitionnelle, l'indemnisation et la réparation, le protocole de développement du secteur des nomades et des éleveurs, la division des richesses, le protocole de partage du pouvoir, les personnes déplacées et les réfugiés.

Il convient de noter que les mouvements de lutte-la piste de Darfour, se composent de (5) organisations, qui sont l'Alliance soudanaise (y compris 15 organisations), le Mouvement de l'Armée de libération du Soudan dirigé par Mona Arko Minawi, le Mouvement pour la justice et l'égalité, le Mouvement de libération du Soudan - le Conseil de transition et le Groupe des forces de libération du Soudan.

Il est à noter que les mouvements de lutte armée - la piste de Darfour ont soumis (8) des protocoles et (7) ont été signés, et il en reste un, qui est le protocole sur le dossier des arrangements de sécurité.