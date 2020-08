Soudan: Renseignements généraux - Un engagement à exercer tout effort pour faire progresser l'économie nationale

Khartoum — Le Service de Renseignements Généraux (SRG) a affirmé sa coopération avec toutes les institutions de l'État et son empressement à assurer la sécurité du pays, indiquant sa neutralité et son nationalisme, qui le qualifient pour jouer un rôle efficace et décisif pour sa sécurité nationale.

Lt-Gen.Jamal Abdul Majeed, directeur général du (SRG) a souligné lors d'une réunion éclairante avec des officiers du service général de renseignement vendredi, la nécessité d'efforts concertés dans le pays, avec la coopération de toutes les institutions gouvernementales et agences de sécurité, pour traverser le pays pour assurer la sécurité et atteindre la stabilité de sécurité souhaitée.

Lt-Gen. Abdul Majeed a souligné que le (SRG) était attaché à ce qui était énoncé dans le document constitutionnel concernant le rôle de l'agence dans la collecte et l'analyse d'informations, et que l'agence s'efforce de préserver la sécurité nationale et tout ce qui concerne la sécurité et la sûreté de l'économie nationale, en notant les défis politiques et sécuritaires auxquels le pays est confronté dans ce contexte. La scène qui demande plus d'efforts et un travail sincère et sérieux pour notre pays, le Soudan.