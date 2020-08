Soudan: Ministre de l'Intérieur - Prolonger le couvre-feu à Kassala jusqu'à la fin de la crise

Kassala — Le ministre de l'Intérieur Lt-Gen de police Al-Tiraifi Idriss a déclaré que la visite de la délégation ministérielle dans l'État de Kassala vendredi avait été commandée par le Premier ministre, Dr Abdallah Hamdouk, pour connaître la situation dans l'État et lui soumettre un rapport complet et global sur les événements dont Kassala a été témoin.

Al-Tiraifi a précisé dans des communiqués de presse que la délégation avait tenu plusieurs réunions à son arrivée, y compris une longue réunion avec le Comité de sécurité de l'État de Kassala, au cours de laquelle il a entendu un rapport sur la situation sécuritaire, et a ajouté que le couvre-feu était prolongé jusqu'à la fin de la crise et d'avancer dans la mise en œuvre de la loi d'une manière qui impose le prestige de l'État, ainsi que de former une direction avancée sous le directeur général des forces de police pour assurer le suivi de la sécurité et prendre les mesures et précautions nécessaires.

Al-Tiraifi a déclaré que la police continuait de protéger toutes les marches pacifiques à la lumière des libertés offertes par la glorieuse révolution de décembre et de gérer de manière décisive les marches qui se transforment en émeutes, et a déclaré qu'il avait ordonné de punir et de tenir pour responsables tous ceux qui ont échoué, parmi les fonctionnaires, les forces régulières ou les citoyens lors des événements dans l'état de Kassala. , Exprimant son espoir que les résultats de la visite constitueront une bonne ouverture pour les habitants de Kassala.