Soudan: Faisal - La méfiance entre les forces régulières et le citoyen doit être levée

Kassala — Le ministre de la Culture et de l'Information, Faisal Mohamed Salih, membre de la délégation ministérielle chargée de visiter l'État de Kassala, a déclaré qu'il y avait un fossé entre les forces régulières et le citoyen, dont les causes sont dues aux dépôts antérieurs, et nous devons en parler maintenant clairement et directement, en les confrontant et en les abordant dans l'intérêt du pays et du citoyen. .

Dans un communiqué de presse à l'issue de la réunion de la délégation ministérielle fédérale avec le Comité de sécurité de l'État de Kassala, Faisal a expliqué qu'il est nécessaire de tenir des discussions et des dialogues dans lesquels toutes les forces politiques et sociales, la liberté, le changement et la société civile y participent, ainsi que les dirigeants des services de sécurité et militaires pour supprimer ce fossé et l'état de méfiance afin que les services de sécurité et militaires reviennent à leur rôle dans les limites de la loi pour maintenir la sécurité et la stabilité et rassurer les citoyens, ajoutant: « Nous voulons des conditions de sécurité stables et des services de sécurité et militaires qui travaillent pour établir la sécurité et sont capables de relever les défis en temps opportun et avec une force appropriée».

Le ministre de la Culture et de l'Information a évoqué certaines plaintes concernant la lenteur de la réaction des agences de sécurité et militaires face à l'ingérence dans les événements survenus à Kassala, à Port Soudan et dans certaines régions des États du Darfour, et a attribué cela à l'existence d'une crise de confiance en raison des problèmes survenus au cours des années précédentes et de ceux survenus pendant la révolution, où les agences étaient réticentes. Les forces de sécurité et les forces régulières en intervenant dans toutes ces crises craignant des accusations à leur encontre ou payant le prix d'une décision prise, ajoutant que le blâme auquel ces forces ont été exposées les a fait dans de nombreux cas réticents à intervenir et à faire face à la situation de manière radicale.