Maroc: Fès - Interpellation d'un individu soupçonné de diffusion de faux contenus sur les mesures anti-Covid-19 et d'outrage aux institutions constitutionnelles

Rabat — Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Fès ont interpellé, vendredi soir, un individu de 62 ans pour son implication présumée dans la diffusion, via les systèmes d'informations, de faux contenus remettant en cause les mesures des autorités publiques pour lutter contre la pandémie du Covid-19 et portant atteinte aux institutions constitutionnelles.

Le mis en cause avait publié plusieurs contenus numérique, posts et photos montées contenant des données erronées remettant en cause les mesures publiques prises pour limiter la propagation de la pandémie du Covid-19, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), ajoutant que ces publications comprenaient également des insultes et outrages à l'égard des corps constitués et des institutions constitutionnelles.

L'individu a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent en vue déterminer les circonstances dans lesquels ces actes criminels ont été perpétrés.