Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite direct Ligue 1 - L'AS Otoho, le parcours de champion

Malgré un début de saison timide (une victoire lors des trois premiers matches), l'AS Otoho a trouvé la bonne formule pour obtenir le plus grand nombre de victoires (17) qui lui a permis de remporter le troisième titre national de son histoire.

Une année seulement après sa montée en Ligue 1, l'AS Otoho a déjoué tous les pronostics en terminant à la deuxième place au terme de la saison 2017. L'appétit venant en mangeant, ce club a fini par toucher à son but en remportant la saison suivante (2018) le titre de champion du Congo qu'il a su conserver à deux reprises (2019 et 2020).

L'AS Otoho n'a pas été déclarée championne du Congo pour la troisième fois à cause de la pandémie de Covid-19. Bien au contraire, le club avait d'ailleurs déjà clos les débats avant même que la crise sanitaire n'oblige les dirigeants à se prononcer sur l'arrêt de la compétition d'autant plus qu'à quatre journées de la fin, les locataires du stade Marien- Ngouabi d'Owando ne pouvaient ni être rattrapés ni dépassés par ses concurrents comme les Diables noirs, la Jeunesse sportive de Talangai.

L'AS Otoho de cette saison est à féliciter. Cette équipe, encore faut-il le rappeler, est la seule formation à terminer la saison 2019-2020 invaincue. Elle a concédé aucune défaite contre cinq matches nuls dont un à Owando. Le Club athlétique renaissance aiglons a réussi à lui tenir tête 0-0 lors de la 17e journée. L'AS Otoho a aussi fait jeu égal 0-0 respectivement face à la JST et Nico-Nicoyé lors des 2e et 3e journées. Elle a aussi partagé les points contre Patronage Sainte-Anne (0-0) lors de la 6e journée et l'Interclub 1-1 au cours de la 21e journée. L'AS Otoho a enregistré dix-sept victoires et non pas les moindres. Elle a dominé les Diables noirs 1-0 respectivement lors des 12e et 15e journées. L'AS Otoho a pris le meilleur sur l'Etoile du Congo 2-0 à Owando (5e journée) avant de dominer le Cara à Brazzaville dans le cadre de la 10e journée. L'AC Léopards de Dolisie s'est incliné à deux reprises sur le score identique de 3-0 (9e et 18e journées). V Club Mokanda a été écrasé 1-4 lors de la 11e journée avant de concéder une autre défaite de 0-2 lors de la 16e journée.

L'AS Otoho a dominé le FC Kondzo 5-1 dans le cadre de la 5e journée puis a infligé deux défaites au Racing club de Brazzaville 4-1 (7e journée) et 2-0 (20e journée). L'AS Cheminots n'a obtenu le moindre point devant cette équipe. Elle a respectivement courbé l'échine 2-0 lors de la 8e journée et 3-0 au terme de la 19e journée. Tongo football club s'est incliné à deux reprises sur le score identique 0-1 notamment lors des 13 et 14e journées. L'Interclub a subi le même sort lors de la première journée puis Nico-Nicoyé a, quant à lui, connu une défaite de 0-2 lors de la 22e journée.

En quatre années d'expérience en Ligue1, l'AS Otoho vient de remporter son troisième titre avec 56 points. En 2019, elle avait été sacrée championne avec 64 points contre 75 en 2018. Sa seule contre-performance reste la deuxième place qu'elle avait occupée en 2017 derrière l'AC Léopards qui à l'époque brillait de mille feux. Si l'AS Otoho a inscrit son nom au palmarès des équipes ayant remporté le championnat national, il ne lui reste qu'à gagner la Coupe du Congo pour rééquilibrer son bilan au niveau national. Assurée de disputer la prochaine Ligue des champions, l'équipe aurait à cœur l'envie d'atteindre au moins la phase de groupe de cette prestigieuse compétition.