Afrique de l'Est: GERD - Réunion co-présidée par les ministres de l'Eau de l'Egypte, du Soudan et de l'Ehtiopie

Les ministres de l'Eau de l'Egypte, du Soudan et de l'Ethiopie ont co-présidé une réunion sous le parrainage de l'Union africaine (UA) et en présence d'observateurs des pays membres du bureau de l'UA, des Etats-Unis et d'experts de la commission de l'UA.

Chacun des trois ministres a prononcé une allocution au début de la réunion, et la délégation égyptienne a passé en revue les résultats des réunions des comités juridique et technique au sujet de la version préliminaire comprenant les propositions des trois pays.

Dans un communiqué, le ministère égyptien de l'Eau et de l'Irrigation a déclaré que cette démarche intervenait dans le cadre des résultats du mini sommet africain, tenu le 21 juillet, et de la réunion des ministres des Affaires étrangères et de l'Eau des trois pays, tenue le 16 août courant.

Le texte fait état d'un désaccord continuel entre les trois pays sur plusieurs points juridiques et techniques figurant dans la version préliminaire en question, élaborée par les trois pays.

Au terme d'un long débat sur les négociations prévues lors de la période prochaine, les trois ministres ont convenu, à la fin de la réunion, que chacun des trois Etats soumettrait séparément une lettre au président en exercice de l'UA sur sa vision pour les prochaines négociations.