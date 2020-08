Egypte: Examen de l'extension de la technologie de télédétection au domaine agricole

Le ministre de l'Agriculture, El-Sayed El-Qusseir a tenu réunion vendredi pour examiner l'extension de la technologie de télédétection au domaine agricole afin d'établir une base de données agricoles précises et unifiées, et de mettre au point des politiques claires pour la production agricole en Egypte.

Cette technologie permettra de recenser les terrains et de connaître ceux qui sont arables et ceux qui ont été empiétés, dans le but d'évaluer les besoins en équipements et matériel agricoles, d'élaborer une carte du secteur et de définir les régions propres aux investissements, a indiqué M. El-Qusseir.

Etaient présents à la réunion une délégation de l'Autorité générale de télédétection et des sciences spatiales, le conseiller du ministre de l'Agriculture pour la transition numérique et l'automatisation des services agricoles et autres.