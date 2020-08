Angola: La ministre d'État souligne les valences de Kwenda

Luanda — La ministre d'État chargée du secteur social, Carolina Cerqueira, a estimé, vendredi, à Luanda, que le programme de renforcement de la protection sociale - Transferts sociaux monétaires «Kwenda» était robuste et avait un grand impact sur la vie des familles les plus défavorisées et vulnérables.

S'adressant à l'ANGOP à l'issue de la réunion de la Commission intersectorielle de coordination de Kwenda, Carolina Cerqueira a souligné que les résultats de ce programme marqueront un avant et un après dans l'action sociale en Angola, dont les bénéfices favoriseront le bien-être des familles et des communautés.

Il s'agit d'un programme évalué à 420 millions de dollars (320 millions alloués par la Banque mondiale et 100 millions par l'Exécutif angolais), mis en œuvre depuis le 30 mai.

Le programme est basé sur l'attribution d'un revenu mensuel de 8 500 kwanzas à un million six cent mille familles en situation de vulnérabilité, l'appui à l'insertion productive avec des actions de travail et de génération de revenus, le renforcement de la municipalisation de l'action sociale, à travers la création et le fonctionnement de Centres d'action sociale intégrés (CASI) et renforcement du Registre social unique.

L'intention du Gouvernement est d'atténuer l'impact de la pauvreté, d'accroître l'autonomie et les conditions socio-économiques des familles vulnérables.

Au cours de la réunion, selon le communiqué final, les membres de la commission ont évalué le processus de mise en œuvre de la phase pilote et la stratégie pour son expansion dans les autres municipalités du pays. Ils ont également analysé et approuvé le projet de règlement pour les services d'appui à la Commission intersectorielle et le programme de communication opérationnelle.

Selon le document, les membres de la commission ont approuvé le rapport sur la mise en œuvre de la phase pilote du programme dans les municipalités de Cacula (Huíla), Cambundi Catembo (Malanje), Cuito Cuanavale (Cuando Cubango), Ombadja (Cunene) et Nzeto (Zaire).

Ils ont également été informés du processus d'enregistrement de 10 674 ménages, dont 57,2% sont dirigés par des femmes.

La Commission intersectorielle a également approuvé les orientations de la stratégie d'expansion progressive du programme en vue de bénéficier, d'ici décembre 2020, à 362 340 ménages résidant dans 20 communes de 15 provinces du pays.

La stratégie d'expansion du programme prévoit la mise en œuvre d'un ensemble d'actions d'inclusion productive et de génération de revenus.

Les participants ont recommandé aux services responsables de l'opérationnalisation du programme d'améliorer les mécanismes de son exécution, y compris l'achèvement du système de paiement par téléphone dans les endroits où il n'y a pas de guichet automatique, afin de garantir, de manière sûre et sécurisée l'accès immédiat aux transferts monétaires aux populations résidant dans les régions les plus reculées du pays.

Ils se sont déclarés satisfaits du travail développé, ayant encouragé les services chargés de l'opérationnalisation à poursuivre la même dynamique pour l'accomplissement des objectifs fixés.