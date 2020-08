Algérie: Ligue 1 - L'ES Sétif demande l'application des décisions du TAS

Alger — Le Conseil d'administration de l'ES Sétif a demandé l'application des décisions du Tribunal arbitral du Sport (TAS) de Lausanne pour défalquer trois points au MC Alger et permettre au club sétifien de participer à la Ligue des champions d'Afrique, selon un communiqué publié vendredi soir par la SSPA/Black Eagles.

Faisant référence à la décision du TAS de Lausanne relative au match USMA-MCA où elle a donné gain de cause aux Rouge et Noir, la direction de l'ES Sétif demande à la Commission de discipline de la Ligue de football ainsi qu'à la Fédération de défalquer 3 points au MCA et annoncer que l'ES Sétif disputera la Ligue des champions.

L'administration de l'ESS tient à préciser dans son communiqué qu'elle a suivi toutes les procédures légales pour récupérer la deuxième place au club sétifien, demandant ainsi à la Ligue de football et la FAF d'éviter toute nouvelle transgression en utilisant l'indice comme précisé dans le communiqué de la FAF du 27 juillet dernier pour départager le MC Alger et l'ES Sétif qui ont comptabilisé le même nombre de points.

Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), sis à Lausanne (Suisse), avait rendu vendredi son verdict, en donnant gain de cause à l'USM Alger dans l'affaire du derby face au MC Alger.

Le Bureau fédéral de la FAF, réuni en session extraordinaire à la fin du mois de juillet dernier, avait validé l'arrêt du championnat de Ligue 1 en raison de la pandémie du Covid-19, déclarant ainsi le CR Belouizdad champion de la saison 2019-2020. En récupérant ses trois points, l'USMA termine la compétition à la 7e place, avec 32 points, en compagnie de l'AS Aïn M'lila. (APS)