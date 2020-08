Ile Maurice: Bruneau Laurette - «Ce n'est pas mon combat mais celui des Mauriciens»

Au 3 e étage de la Henessy Tower à Port-Louis, Bruneau Laurette, accompagné de son avocat, Me Sanjeev Teeluckdharry, a rencontré presse, hier matin. L'activiste social a salué le courage et l e mauricianisme. Il a également remercié la force policière, dont l'initiative du DCP Ramsurrun, qui dépêchera des ambulances et quelque 400 policiers pour assurer la sécurité des marcheurs.

Il compte diffuser des «vérités» sur un écran géant aujourd'hui à partir de 12 h 15. «Bann-la pé rod konn mo agenda ek bann répons. Mo'nn prévwar pou réponn zot lor enn lékran zéan Samdi parski li inadmissib.» Bruneau Laurette a rappelé aux Mauriciens l'importance de cette marche, qui représente l'éveil de leur conscience. Il a dit espérer que les députés concernés sauront où ils ont «fauté». Pour sa part, Me Teeluckdharry a qualifié Bruneau Laurette de fédérateur et il a invité les Mauriciens à un rendez-vous avec l'histoire aujourd'hui. «Sa bann dimounn ki pé pran kas, pé swiv nou loto, dir zot konba Bruneau Laurette sé enn konba apolitik.»

Important dispositif policier

Presque 400 policiers de la force régulière. C'est l'armada qui sera déployée dans la capitale aujourd'hui afin d'assurer la sécurité lors de la marche citoyenne. Des éléments de la Special Supporting Unit et de la Special Mobile Force seront aussi pleinement mobilisés à Port-Louis. Tôt le matin, des barrières seront installées devant des bâtiments du gouvernement, où marcheront les participants, par mesure de sécurité. Dans un communiqué émis vendredi, le bureau du commissaire de police a, par ailleurs, fait ressortir que le survol des drones sur Port-Louis est interdit ce samedi. En ce «critical time», explique un officier de police, ceux qui d'habitude font le day duty seront appelés en renfort sur le terrain.

Ainsi, ils seront à pied d'oeuvre jusqu'à 17 heures. Seront aussi mobilisés pour cet événement des éléments de la Metropolitan Police de la division Nord. De plus, afin d'identifier des éventuels fauteurs de troubles, des policiers de la Criminal Investigation Division seront mêlés à la foule. Dans son communiqué, le bureau du commissaire de police rappelle que toute personne faisant survoler un drone à Port-Louis sur une foule de plus de 500 personnes commettra un délit sous les Civil Aviation (Amendment) Regulations 2016 (GN 139 of 2016). À moins qu'elle ne possède une autorisation du directeur du département de l'aviation civile. Faire voler un drone sans autorisation est passible d'une amende ne dépassant pas Rs 10 000 et d'un terme d'emprisonnement de pas plus de douze mois.