Madagascar: Démolition et expulsion - Le Préfet défend les décisions de la CUA

Le Préfet d'Antananarivo, le général Angelo Ravelonarivo défend les décisions de la Commune Urbaine d'Antananarivo (CUA) sur la démolition des bâtiments sur l'esplanade d'Analakely et la résilience du contrat de bail emphytéotique avec la MBS. « Les décisions prises par la mairie d'Antananarivo sont légales et apolitiques », at-il déclaré, à la demande d'explications des conseillers municipaux TIM, sur la légalité de ces décisions, hier.

Pour soutenir son opinion, il revient en 2016, quand les conseillers municipaux ont consolidé le contrat de bail, signé en l'an 2000. « Cette consolidation n'était pas légale. Ce n'était pas dans l'ordre du jour de la session extraordinaire, mais dans les divers. Les divers ne devraient pas passer à la délibération, mais on l'a imposé », explique-t-il.

Concernant les pavillons sur l'esplanade d'Analakely, construits en 2016, le général Angelo Ravelonarivo affirme également qu'ils ne sont pas en règle. « Le ministère de l'Aménagement du territoire et des Travaux publics a déjà ordonné un arrêt de travaux. Les travaux ont commencé sans permis de construire, et sans alignement. En plus, on ne peut pas construire de bâtiments en dur sur un domaine public. C'est pourquoi ces bâtiments ne sont pas légaux », rajoute le Préfet de police d'Antananarivo.

La Commune Urbaine d'Antananarivo a donné trois mois aux commerçants qui occupent ces pavillons pour quitter définitivement les lieux. Mécontents, ces derniers ont saisi le Tribunal administratif pour annulation de la décision du maire. La convention de partenariat entre eux et la CUA durerait dix ans. Les commerçants ont obtenu gain de cause. Le Tribunal administratif a suspendu l'exécution de la décision de la mairie de raser ces pavillons, il y a plus d'une semaine. Pour l'expulsion de la MBS à Anosipatrana, le groupe de médias a également saisi le Tribunal administratif. Ce dernier s'est déclaré incompétent pour juger l'affaire.