Madagascar: Technologie - L'application « fako.io » prône la propreté urbaine

Enjeux environnementaux. C'est par cette approche que l'application « fako.io » a été mise en place dans tout Madagascar depuis hier.

« La prise de conscience environnementale semble s'être améliorée chez chacun d'entre nous. Mais le fait est que très peu d'initiatives vont en ce sens. Nous avons voulu apporter notre humble contribution à cette lutte. Notre objectif est de sensibiliser les internautes sur l'importance de garder notre ville propre et de ne pas jeter des ordures partout » explique Tojo Raminoharijaona, directeur de Média Click, la société conceptrice de l'application.

Concrètement avec l'application Fako.io, il est possible de localiser les infrastructures d'hygiène dans chaque ville : poubelles, toilettes publiques et centres de tri et de recyclage de déchets. Grâce à un système de géolocalisation, l'application aide l'utilisateur à trouver les infrastructures les plus proches de sa position. Il permet aussi aux utilisateurs de donner un feedback et un avis sur la propreté, l'accessibilité et la qualité des infrastructures.

« L'objectif est donc simple, aider les internautes à trouver les poubelles et les bacs à ordures d'une ville pour qu'ils ne jettent plus les ordures partout, mais uniquement aux endroits prévus à cet effet. Ou encore aider les internautes à trouver les toilettes publiques d'une localité pour qu'ils fassent leur besoin uniquement dans les endroits réservés » conclu le concepteur de l'application.