Cote d'Ivoire: Systèmes financiers décentralisés - Didier Logon élu président de l'APSFD-CI

La microfinance en Côte d'Ivoire s'inscrit de plus en plus dans une démarche innovante afin de fournir des services financiers susceptibles de répondre aux besoins des personnes exclues des circuits financiers classiques.

Pour réussir ce pari et impacter de manière significative le secteur privé ivoirien, les microfinances se sont regroupées au sein d'une association dénommée "l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés de Côte d'Ivoire" (l'APSFD-CI). Depuis le 5 août, Didier Logon, Directeur régional du Groupe Cofina et Directeur Général de Cofina Côte d'Ivoire, a été porté à la tête de cette faitière.

Au cours de son mandat qui débute en Octobre 2020, pour une durée de trois années, la vision du nouveau président est de mettre tout en œuvre pour que le navire APSFD-CI, fort de quarante-huit (48) Systèmes financiers décentralisés (SFD), soit une association porteuse de projets innovants et qui puisse répondre efficacement aux besoins de ses membres et surtout de ses 1,9 millions de clients.

« C'est avec beaucoup d'humilité que j'accepte la Présidence de l'APSFD. Je sais pouvoir compter sur mes paires qui m'accompagneront assurément dans la réussite de cette mission. Il devient de plus en plus important que les entrepreneurs et les retraités, le monde rural et les femmes puissent bénéficier d'un accompagnement financier adapté qui leur permettra de soutenir la croissance de leurs activités et celle du continent », a-t-il confié lors d'un entretien dans nos locaux le 27 août.

Selon lui, « 90 % des opérateurs économiques de notre continent sont des PME et des micro entreprises qui fournissent 50 et 60 % des emplois. Ces derniers étaient auparavant cantonnés aux marchés financiers informels comme les tontines ou malheureusement avait recours à des usuriers. L'entrepreneuriat est et demeure un secteur crucial pour nos économies ».