Cote d'Ivoire: Production audiovisuelle - La valorisation des talents ivoiriens et africains au centre des préoccupations

La Chaîne cryptée A+ Ivoire a tenu sa traditionnelle rentrée le jeudi 27 août 2020, à Abidjan-Cocody.

La nouveauté dans la grille de programmes de cette chaîne de divertissement du groupe Canal+, est la diffusion en direct des meilleurs matchs de championnat national de Ligue1 de Côte d'Ivoire, à partir d'octobre prochain. Tous les dimanches après-midi, les téléspectateurs pourront vivre la fièvre du championnat ivoirien avant de retrouver Carlos Kouandé (journaliste à Radio Yopougon, Lauréat du prix Ebony du meilleur journaliste radio 2017) et Adam Khalil (ex-journaliste à Fraternité Matin, Correspondant de France Football et Canal+ Sport Afrique à Abidjan et auteur du livre Combats d'Eléphants paru, récemment, aux éditions Harmattan) dans le magazine sportif « Les Koumanli de foot ». Nos experts reviendront sur les temps forts du match et de l'actualité footballistique du pays.

Pour Damiano Malchiodi, directeur général de la chaîne cryptée A+ Ivoire, l'ambition de son groupe n'a pas changé. C'est d'être toujours plus proche des Ivoiriens. « Cette volonté se traduit par des contenus inédits qui valorisent les talents et les cultures de la Côte d'Ivoire, tant dans la diversité de ses programmes que par leurs incarnations. Pour cette rentrée, cette chaîne de télé met les bouchés doubles avec l'arrivée de nouveaux programmes et de nouveaux visages à l'antenne », a-t-il soutenu.