Cote d'Ivoire: Musique/Dédicace - Racine Groupe fait le show

La pandémie du Coronavirus et les événements politiques ces derniers jours avaient retardés la présentation officielle de leur maxi-single baptisé "Vision nouvelle". Depuis le 27 août c'est fait. Le duo zougloutique Guitti et Madison est officiellement de sortie à travers une sympathique cérémonie de dédicace qui s'est déroulé au Central Bar VIP, à Yopougon-Niangon.

En plus des amateurs du zouglou, plusieurs artistes sont vénus soutenir le duo pour cette nouvelle production qui va donner un souffle nouveau dans la carrière des deux membres qui ont débuté la musique en 2011 avec un premier single intitulé "Alicia".

Au cours de cette présentation de "Vision nouvelle", chantée en français, Malinké et Dida, Guitti et Madison ont donné un aperçu de leur talent par deux prestations sur les titres "Amour véritable" et "Notre vision" à la grande satisfaction du public.

Produit par la structure 2GFMJ Prod basée en France et dirigée par Marie-Josée Gnaoré et Franck Cherly Mesmin Gnéba, le nouvel album de Racine Groupe Guitti a été arrangé par Cédric Canavaro et Roch Arthur.