Congo-Brazzaville: Vieille gloire - Brigitte Kahoua sollicite la reconnaissance des anciens Diables rouges

Bloquée à la maison depuis plusieurs années à cause d'une maladie consécutive à un contact avec une adversaire lors d'un match de la Coupe d'Afrique des nations 1994, l'ancienne gardienne de but de l'équipe nationale du Congo de handball lance un SOS aux autorités congolaises.

Brigitte Kahoua a lancé cet appel à l'aide le 29 août, au terme d'une visite surprise qu'a effectuée une délégation des dirigeants sportifs congolais, conduite par César Dzota. Certes affaiblie par la maladie, à savoir l'arthrose, « la grande Brigitte » reste combattive sur le plan mental. Elle estime toujours que tous les efforts fournis par les athlètes congolais de toutes les disciplines confondues, au niveau de l'équipe nationale, ne devraient pas être vains, surtout que la plupart d'entre eux sont malades et incapables de faire face aux besoins quotidiens.

« Le Congo a fait le beau temps du sport africain. Nous, par exemple, avons dominé le handball africain durant plusieurs saisons. Lorsqu'on parlait du handball en Afrique, notre pays le Congo était le modèle, mais pourquoi veut-on déjà nous effacer de l'histoire au moment où nous sommes encore en vie ? », a regretté Brigitte Kahoua.

Cette ancienne star du handball africain durant les décennies 1980 et 1990 a, au nom de toutes les vieilles gloires du sport congolais, demandé un accompagnement auprès des autorités afin de leur permettre, dit-elle, de survivre.

Emue de la visite, Brigitte Kahoua a profité de l'occasion pour demander à d'autres Congolais de lui venir en aide. « Je me souviens de la pression que nous subissions de la part du président Sassou et d'autres autorités lors de la Coupe Omar Bongo, au stade Alphonse Massamba-Débat, et je veux que ces derniers se souviennent de ces instants. Merci beaucoup à monsieur César Dzota pour sa visite, que Dieu le bénisse parce que cet acte est réconfortant », a -t-elle ajouté.

Les visiteurs qui ont promis de revenir ont, par la même circonstance, consolé et encouragé cette handballeuse de tenir bon. Ils lui ont, en effet, laissé une enveloppe dont le montant n'a pas été révélé à la presse. Selon César Dzota, les autres dirigeants sportifs devraient suivre cet exemple. Il pense que Brigitte Kahoua n'est pas la seule vieille gloire du sport congolais à solliciter de l'aide.

Notons que cette ancienne gardienne de but a commencé sa carrière sportive au cours des années 1970 à As Bantou avant de prester à Diables noirs, Etoile du Congo et Cara. Elle a remporté le championnat d'Afrique en club avec Etoile du Congo ainsi que plusieurs trophées avec l'équipe nationale du Congo, les Diables rouges. Depuis plus de deux ans, Brigitte Kahoua ne suit plus son traitement faute de moyens financiers. Elle ne quitte plus son domicile vu l'état de son genou. Elle souffre, en effet, de l'arthriose, un type d'arthrite qui apparaît lorsque les tissus souples aux extrémités des os s'usent. Les symptômes les plus courants de cette maladie sont des douleurs articulaires dans les mains, le cou, le bas du dos, les genoux et les hanches.

La République devrait penser à ses anciens porte étendards. Attend-elle que ces derniers disparaissent tous afin de les honorer à titre posthume ?