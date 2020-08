Congo-Brazzaville: Covid-19 - Signature d'un protocole sanitaire contre la pandémie dans les établissements de tourisme et de loisirs

La signature de ce protocole sanitaire contre la Covid-19 par les ministres du Tourisme et de l'Environnement, Arlette Soudan-Nonault, et celle de la Santé, Jacqueline Lydia Mikolo, intervient après la levée progressive de certaines restrictions qui autorisent la réouverture et le fonctionnement de certains établissements de tourisme et de loisirs.

Ce protocole sanitaire constitue un élément indispensable pour la relance, dans le respect des mesures barrières, de l'activité touristique et de loisirs en République du Congo. Il est encadré par des fondamentaux et directives qui précisent les modalités pratiques de mise en œuvre des différentes activités de réouverture des hôtels et établissements assimilés, des établissements de restauration et autres établissements de loisirs.

Concernant les hôtels et autres établissements assimilés, il s'agit du respect des mesures édictées dans le cadre de la lutte contre la pandémie afin de briser la chaîne de contamination et prévenir la population.

Dans le cadre du respect des gestes barrières dans les établissements hôteliers et établissements de loisirs, ce protocole oblige le prélèvement de la température et du port du masque à toute personne entrant, le dispostif de lavage des mains et la mise en place d'un écran de protection au comptoir de chaque hôtel.

De même, ce protocole exige, en outre, l'aménagement dans ces établissements d'un local d'isolement pour toute personne suspectée de Covid-19 tout en interdisant, entre autres, l'utilisation du téléphone standard par plusieurs personnes, l'usage des chambres twins pour les personnes n'ayant pas des liens d'intimité ou familiaux. Cependant, il encourage le paiement électronique, le port obligatoire de gants de protection pour les gestionnaires des kiosques des paris sportifs et loteries.

Par ailleurs, en matière d'information et de communication, il est exigé le dépôt des dépliants dans les chambres d'hôtel et l'affichage des supports de communication sur la Covid-19 au hall, dans les couloirs, au bar et au restaurant, en vue d'une meilleure sensibilisation des usagers et du personnel.