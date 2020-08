Congo-Brazzaville: Santé - Six ans d'attente pour quatre centres de santé inachevés à Sibiti

Exécutés à près de 80%, les travaux de ces structures sanitaires lancés depuis 2014, dans le cadre de la municipalisation accélérée du département de la Lékoumou, tardent a être finalisés, ce qui a conduit les autorités sanitaires et la population à lancer cri de cœur pour l'achèvement desdits travaux.

« Nous voulons que les pouvoirs publics et éventuellement leurs partenaires au développement mettent tout en œuvre pour finaliser les travaux des quatre centres de santé intégrés à Sibiti », a souhaité le directeur départemental de soins et services de santé de la Lékoumou, Marcel Ollion, à l'issue d'une visite effectuée le 27 août dans cette localité par la ministre en charge de la Santé, Jacqueline Lydia Mikolo, et le coordonnateur du système des Nations unies au Congo, Chris Mburu. Objectif : faire un état des lieux des structures de santé.

A en croire Marcel Ollion, les bâtiments sont inachevés parce que les opérateurs n'auraient pas reçu les fonds d'exécution des travaux en totalité. Au village Ingambélé le bâtiment qui abritera le centre de santé intégré est dans l'herbe et est le plus avancé en termes de travaux. Quelques retouches suffisent avant l'installation des équipements pour offrir les soins. A Moussanda et Indo, il y a encore du travail à faire.

Selon le directeur départemental de soins et services de santé de la Lékoumou, les quatre centres de santé opérationnels dans le district de Sibiti louent leurs locaux. Hormis celui appartenant à l'église évangélique qui est érigé dans ses propres installations.

Avec le projet « Eboteli » lancé le 27 août à Sibiti par le Premier ministre, Clément Mouamba, dans le but de lutter contre la mortalité maternelle et néonatale en milieux rural et semi-rural, l'achèvement des travaux des quatre centres de santé intégrés contribuera sans nul doute au succès du projet qui dans un premier temps s'exécutera dans une période de dix-huit mois dans cinq districts sanitaires dont Sibiti et Zanaga dans la Lékoumou. Le passage du projet, sur quatre ans, dépendra des performances de la première phase.