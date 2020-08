Congo-Brazzaville: Livres - Covid-19 - Les écrivains congolais publient une anthologie sur la maladie

L'ouvrage "Anthologie des écrivains du Congo : du chaos du coronavirus à l'éclosion d'un nouveau monde" paru aux Editions LMI est désormais disponible sur le marché congolais du livre. L'anthologie regorge des textes de près de soixante écrivains du Congo qui, à travers leur plume, s'expriment sur la maladie.

Cette oeuvre littéraire est une idée d'Yvon Wilfrid Lewa-let Mandah, écrivain, comédien, dramaturge congolais et bénéficie du soutien du Centre Congo Brazza de l'Institut international de théâtre (CRC-IIT).

Les textes écrits en prose et en vers extériorisent le ressenti des auteurs congolais sur la pandémie du coronavirus Covid 19 qui décime des populations dans le monde. Pour eux, c'est une façon d'apporter leur contribution à la riposte contre la maladie. L'ouvrage révèle aussi le talent et le brio des écrivains congolais actuels, valeureux épigones des Tchicaya Utam'si, Jean-Baptiste Tati Loutard, Sony Labou Tansi, Sylvain Bemba. Les écrivains en herbe, les amoureux des belles-lettres, les passionnés du livre s'expriment aussi dans cet ouvrage à travers leurs textes inédits mais très riches et profonds. Par cette anthologie, l'Institut international de théâtre Centre Congo-Brazza dirigé par Yvon Wilfrid Lewa-Let Mandah affirme son ancrage dans le monde de l'art et la culture.

Disponible au +242055205793 ou +242069075538 ou à iticongobrazza@yahoo.fr, l'anthologie contient les textes des écrivains, poètes et conteurs.

De la compilation de ces textes, sera montée une pièce de théâtre qui tournera dans les différents départements du pays pour sensibiliser les populations à la maladie, une façon aussi pour les initiateurs du projet de dire aux populations d'être vigilants et d'adopter des comportements responsables en s'appropriant les gestes barrières qui doivent être désormais des reflexes, a dit Yvon Wilfrid Lewa-let Mandah, et d'ajouter que pour réussir ce projet ambitieux, la participation matérielle ou financière de tous est souhaitée car la pandémie du coronavirus ou Covid 19 est une affaire de tous et ce n'est qu'en agissant que l'on peut mettre fin à cette gangrène.

Yvon Wilfrid Lewa-let Mandah, l'initiateur du projet réside à Pointe-Noire où il exerce ses activités professionnelles. Il est récipiendaire du prix international de poésie Tchicaya U'tamsi en 2001 et du prix Tchikounda de meilleur écrivain du Kouilou en 2003. Poète, essayiste, dramaturge, comédien, metteur en scène, il est directeur artistique de la compagnie Autopsie qu'il a créée en 1996. Actuellement, il est le président du bureau national de l'Institut international du théâtre et directeur du festival international du théâtre et autres arts de la scène (Fitaas).