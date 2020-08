Madagascar: Secteur environnement - Une nouvelle application mobile « fako.io » lancée à Tanà

« On peut télécharger cette nouvelle application gratuitement », a déclaré Raminoharijaona Tojo, le DG de la société Media Click.

Madagascar est bel et bien en phase de développement numérique. De nombreux secteurs commencent à se digitaliser grâce à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC).

On peut citer, entre autres, le commerce avec l'expansion des ventes en ligne, les banques, l'éducation et la formation à distance. Et depuis le confinement en raison de cette crise sanitaire, le télétravail est en vogue. Concernant le secteur environnement, une nouvelle application mobile appelée « fako.io » est lancée à Tanà par la société Media Click, qui est une agence web spécialisée en matière de création de sites internet et de développement d'applications mobiles.

« L'objectif consiste à aider les internautes à trouver les poubelles et les bacs à ordures dans chaque quartier de la ville d'Antananarivo pour qu'ils ne jettent plus leurs déchets partout mais uniquement dans les endroits prévus à cet effet. Il en est de même pour ceux qui veulent faire leurs besoins. En cas d'urgence, ils pourront localiser facilement les infrastructures sanitaires notamment les toilettes publiques dans un endroit où ils peuvent être égarés », a expliqué Raminoharijaona Tojo, le directeur général de cette entreprise éditrice ayant cinq ans d'existence.

Localiser les infrastructures de propreté. Et lui de rajouter que cette nouvelle application mobile peut être téléchargée sur Google Play Store ou via ce lien https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fako.io&hl=fr, pour les smartphone Androïd. En revanche, elle est téléchargeable sur App Store via le lien https://apps.apple.com/mg/app/fako-io/id1526971332?l=fr, pour les smartphones iOS. Plus concrètement, « le concept vise à localiser les infrastructures de propreté dans chaque ville. Il s'agit entre autres, des bacs à ordures ou des poubelles, des toilettes publiques, des centres de tri et des centres de recyclage de déchets. Grâce à un système de géolocalisation, cette nouvelle application mobile « fako.io » aide l'utilisateur à trouver les infrastructures les plus proches de sa position.

Mais ce n'est pas tout ! Les utilisateurs pourront également donner un feed-back en émettant leur avis concernant l'état des infrastructures de propreté et leur accessibilité dans la capitale », a fait savoir cet opérateur spécialisé dans le domaine des NTIC. Il est à noter que cette nouvelle application peut être disponible dans tout Madagascar, et ce, d'une manière gratuite. En effet, « nous voulons contribuer à la protection de l'environnement en incitant la population à ne pas jeter des ordures partout », a-t-il enchaîné. Son slogan est d'ailleurs « Make our city clean again » ou textuellement « Rendre notre ville à nouveau propre ». « Nous allons commencer ce projet à Tanà avec plus de 50 infrastructures de propreté géolocalisées. Cela va s'étendre dans tout Madagascar », a-t-il conclu.