Togo: "Sos-docteur.tv" officiellement lancée pour servir la « bonne information » aux populations

L'univers médiatique togolais accueille un nouveau bébé. Il a pour nom Sos-docteur.tv, une web télé dont l'initiateur n'est autre que Dr Michel Kodom, premier responsable de l'ONG AIMES AFRIQUE et du magazine dédié à la société, Social Infos.

Les activités de ce nouveau média qui vient enrichir le paysage médiatique togolais ont été lancées ce Samedi dans la matinée à Lomé, en présence du représentant du ministre en charge de l'Action sociale, Ferdinand Koffi Gani, et aussi du représentant du président de la HAAC (Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication), Badjibassa Babaka.

Expliquant le bien-fondé d'une telle démarche qui vient apporter une nouvelle fois une innovation dans le monde de la communication au Togo, en manque de télévision et plus encore d'une web télé sur la thématique de la santé, le principal initiateur, Dr Kodom a confié qu'ils avaient constaté que « dans le paysage médiatique togolais, africain, ça manque, un canal par lequel les professionnels de la santé vont s'exprimer, un canal par lequel la population va avoir la bonne information, aujourd'hui compte tenu de la pénétration de Internet et de l'engouement autour des réseaux sociaux, nous avons voulu utiliser la web tv pour lancer une télé thématique qui est SOS-Docteur.tv, pour donner l'information sanitaire crédible, pour contenir, maitriser la bonne information pour la population.

Une télé qui sera animée par les professionnels de santé, au Togo, au Bénin, au Burkina, dans la sous-région, dans les pays dans lesquels AIMES-AFRIQUE se trouve que ce soit en Afrique ou dehors du continent africain, pour que les médecins qui sont dans cette organisation, les sages-femmes qui sont dans cette organisation, les infirmiers, les acteurs de la santé puissent avoir un champ d'expression pour donner la bonne information à la population ».

Aussi, a-t-il poursuivi, ce besoin s'est montré encore plus accru avec l'avènement de la Covid-19. « Depuis l'avènement de la Covid-19, nous avons senti un besoin de sensibiliser, de communiquer avec la population pour prévenir, parce que nous ne savons pas jusqu'où cette pandémie va nous emmener, nous jouons ainsi nos dernières cartes en terme d'information et une télé web va contribuer à la riposte contre cette pandémie », avait-il ajouté.

Pour le premier responsable de AIMES-AFRIQUE et ses pairs membres de cette organisation, « la santé aujourd'hui est un état de bien-être physique, mental, psychique », raison pour laquelle, en termes de programmes qi vont meubler la grille de Sos-docteur.tv, il est projeté des émissions qui seront animées et qui passent par « le sport matinal, la nutrition, la nourriture qu'il faut manger, le style alimentaire qu'il faut adopter... », et aussi toutes les « questions qui concourent au bien-être de la population » seront abordées.

Sos-docteur.tv, est une initiative qui reçoit l'adhésion de l'autorité qui par le biais du Directeur de Cabinet du ministère de l'Action sociale et aussi de la HAAC (en charge d'octroi de l'agrément aux médias), a exprimé son admiration pour cette « noble initiative à saluer ». D'après ces deux personnalités précitées, il est réel que « les populations n'ont pas la bonne information, et que cette initiative va aider à corriger ce besoin ».

Outre les professionnels de la santé, il est à noter que AIMES-AFRIQUE a enrôlé également dans une telle aventure, des professionnels de médias qui ont une certaine expérience dans le domaine de la communication.

Si un tour sur le www.sos-docteur.tv, permet de constater qu'il y a au programme des émissions débats, les magazines, le sport matinal, la minute du Docteur pour des conseils pratiques chaque matin. Et une possibilité est donnée aux internautes de donner leur regard sur le domaine de la santé au Togo, par la rubrique micro-santé, les autres pages des plateformes sociales de cette web télé offrent également la même possibilité à l'adresse facebook : SOS DOCTEURTV et youtube : SOSDOCTEURTV et l'application SOS Docteur, play store et app store.