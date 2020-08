Sénégal: Moussa Ndiaye - « Le Barça ne se refuse pas »

C'est désormais officiel, Moussa Ndiaye est Catalan ! Le jeune international sénégalais a signé un contrat de trois ans au FC Barcelone en opération reconquête. Formé à l'Aspire Academy, le jeune défenseur central avait par la suite rejoint Excellence Foot, où il a très rapidement gravi les échelons pour se retrouver en sélection nationale A à 18 ans.

« Maintenant c'est fait. Mon agent a travaillé pour qu'on trouve ce qu'il y a de mieux pour moi et ma progression. Le Barça, c'est un club qu'on ne peut pas refuser. Je suis très heureux de rejoindre un club historique qui compte le meilleur joueur dans ses rangs », a déclaré le joueur.

Au moment où Lionel Messi a déclaré qu'il veut quitter le Fc Barcelone, le jeune défenseur des Lions débarque en Catalogne et dit savoir ce qui l'attend. Toutefois, pour sa première expérience professionnelle il devrait évoluer avec le Barça B afin de se familiariser avec le football Espagnol et l'identité de jeu Barcelonaise. « Je sais qu'il va y avoir beaucoup de questions et d'attentes autour de moi mais je ne me mets la pression. Je vais tout faire pour montrer de quoi je suis capable avec le Barça B ».

Si l'expérience de Moussa Wagué au Barça a été un peu amère puisque le jeune latéral droit n'aura jamais réussi à se faire une place, Moussa Ndiaye compte s'imposer dans la durée. « Il y a Moussa Wague qui me conseille et je sais qu'il va m'aider à m'intégrer. Depuis l'officialisation, je reçois énormément de messages et je tiens à remercier tous ceux qui ont prié pour moi et qui m'encouragent. C'est une grande fierté, mais maintenant le plus difficile commence car dans des clubs de haut niveau comme le Barça, il faut être à la hauteur », a-t-il dit.