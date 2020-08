Angola: Le pays compte plus de six millions d'utilisateurs d'internet

Luanda — Six millions 857 mille 062 personnes utilisent le service Internet dans le pays et le secteur de la téléphonie mobile compte respectivement plus de 14 mille abonnés aux réseaux Movicel et Unitel.

Cette information a été rendue publique vendredi, à la presse, par le directeur national des télécommunications et technologies de l'information, Matias Borges, lors d'un forum virtuel sur la «Massification du haut débit après le Covid-19», promu par le ministère des Télécommunications, Technologies de l'information et de la Communication sociale (Minttics).

Le directeur national a également informé qu'au niveau du réseau de téléphonie fixe, le taux de télé-densité dans le pays est de 0,41% de la population et qu'en termes d'internet, il y a plus de six millions 857 mille 062 utilisateurs.

Il a souligné que 22 000 kilomètres de fibres optiques ont déjà été installés au niveau des pays et que les capitales des 18 provinces du pays sont couvertes par un signal de télécommunications, en raison de l'engagement des entreprises publiques et privées dans le secteur.

Le responsable a fait savoir que la vision stratégique du Minttics pour le pays est de continuer à développer les infrastructures de télécommunications et de communication, de contribuer à promouvoir la bonne gouvernance, la réforme de l'État et la modernisation de l'administration publique. Il a précisé que le Minttics met en œuvre des actions afin de répondre aux besoins de la population et de ne laisser personne de côté dans le domaine du service de communication électronique, raison pour laquelle il entend massifier et rendre plus robuste le haut débit.

"L'objectif est de permettre à l'ensemble de la population de bénéficier des avantages des télécommunications électroniques, même à ceux qui vivent dans les régions les plus reculées du pays", a-t-il souligné. Matias Borges a indiqué que les communications électroniques, les communications sociales, les services postaux et météorologiques sont nécessaires pour garantir à la population un accès aux données et aux informations à tout moment, ainsi que pour permettre la continuité des activités de développement en Angola.

Il a fait connaître la stratégie d'augmentation de la capacité du haut débit dans le pays, qui prévoit de continuer à développer les infrastructures du secteur, de construire le réseau national avec cinq millions 767 kilomètres de fibre et de réparer un million 553 kilomètres de câbles.

Le responsable a expliqué que le réseau de fibre optique sera interconnecté avec l'infrastructure de micro ondes, c'est pourquoi une extension de 3211 kilomètres sera construite sur 113 sites. Selon lui, ces mesures sont incluses dans le Livre blanc du secteur des télécommunications, qui est le document créé par le gouvernement qui contient les actions et politiques pour la période 2019/2022.

Des responsables du Minttics et des représentants d'entreprises publiques et privées du secteur des télécommunications ont assisté à la réunion.