Angola: Covid-19 - Ouverture de la foire de la pomme de terre et du maïs à Bié sous restrictions

Cuito (Angola) — La 2ème édition de la Foire provinciale de la pomme de terre et du maïs / 2020 s'est ouverte vendredi, dans les neuf municipalités, dans le cadre des festivités du 85ème anniversaire de la création de Bié, qui se déroulent du 15 au 31 de ce mois simultanément, sous de fortes restrictions en raison du Covid-19.

Les actes officiels de l'ouverture sont présidés par la gouverneure Pereira Alfredo, à Cuito (vendredi matin) puis à Chinguar (dans l'après-midi), où, en plus de l'exposition de divers produits agricoles, sont promus des ateliers sur «L'agriculture et les défis du siècle XXI en Angola ».

Dans ce cadre, les thèmes «Les Coopératives et associations agricoles comme source de stimulation de la production domestique» et «l'Agriculture et nouvelles techniques de culture» seront abordés par les directeurs des bureaux provinciaux pour le développement économique intégré et l'agriculture, l'élevage et la Pêche, respectivement, Anacleta Leonardo et Marcolino Sandemba.

Les foires ont lieu sous le slogan «Bié soutient la production et la commercialisation durable» et visent à vendre et écouler la production locale».

Uniquement avec des producteurs locaux, avec des échantillons de céréales, tubercules, légumes et autres produits diversifiés, le salon Agro-business cherche également à stimuler l'augmentation de la production locale et à encourager la substitution des importations pour augmenter les exportations.

Bié, au centre de l'Angola, a une population estimée à 455.255 habitants, pour la plupart des paysans, selon les données définitives du recensement général de la population et du logement de 2014.