Sénégal: Construction du réseau de pipelines - Le Fonsis obtient une subvention de plus de 700 millions de FCfa

Le Fonsis vient d'obtenir de l'Agence américaine pour le commerce et le développement (Ustda) une subvention de 1,2 million de dollars (plus de 700 millions de FCfa), destinée à financer des études relatives à la construction du réseau de pipelines de Rgs Sa (Réseau gazier du Sénégal). La cérémonie de signature de ce protocole d'accord a eu lieu, vendredi, par visioconférence, en présence des autorités américaines et sénégalaises dont l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal, Tulinabo S. Mushingi, le directeur des Opérations de l'Ustda, Todd Abrajano, le directeur général du Fonsis, Papa Demba Diallo, le secrétaire général du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Pierre Ndiaye, et le directeur de cabinet du ministre du Pétrole et des Énergies, Abdoulaye Dia.

Rgs Sa est une société créée par Petrosen, Senelec et Fonsis pour assurer le transport du gaz des sites de production vers les lieux d'utilisation (centrales électriques, industries, gaz domestique, etc.). « Cet accord est un engagement de l'Ustda à travailler avec nos partenaires au Sénégal, le Fonsis notamment, pour développer et étendre les options de gaz naturel du pays », a déclaré le directeur des Opérations de Ustda, Todd Abrajano. La subvention permettra aux deux parties « d'aller vite en aidant à définir les spécifications techniques et les aspects économiques de ce projet stratégique pour notre pays », a déclaré le directeur général du Fonsis, Papa Demba Diallo.

Il a également rappelé que Rgs Sa est un projet stratégique qui permettra d'accélérer l'utilisation du gaz, particulièrement dans la production électrique, et de baisser le coût de l'électricité afin de développer le secteur industriel et rendre les entreprises sénégalaises plus compétitives. Le directeur de cabinet du ministre du Pétrole et des Énergies, Abdoulaye Dia, a, au nom du ministre Mouhamadou Makhtar Cissé, déclaré que la création d'un réseau gazier au Sénégal constitue « un des principaux maillons nécessaires à l'atteinte des objectifs ambitieux de notre pays consistant à développer toute une chaine de valeur locale autour de l'exploitation du gaz et du pétrole sénégalais, dans la plus grande transparence, au bénéfice exclusif du people ».