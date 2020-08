Sénégal: Université Cheikh Anta Diop de Dakar - La reprise des cours se fera de manière graduelle et bimodale, selon le recteur

Le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le Professeur Ahmadou Aly Mbaye, a dévoilé, hier, le plan de reprise des enseignements en présentiel. Prévue le mardi 1er septembre prochain, la reprise se fera de manière graduelle et bimodale par cohortes d'étudiants et par niveaux, à l'Ucad, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse animée conjointement avec le directeur général du Coud, Abdoulaye Seydou Sow.

Le plan de reprise des cours à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) a été dévoilé, hier, par le recteur Ahmadou Aly Mbaye. C'était lors d'une conférence de presse conjointe animée avec le directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud), Abdoulaye Seydou Sow. Pr Mbaye a révélé que les cours reprendront de manière graduelle et bimodale suivant un plan de rotation par cohortes et par niveaux pour l'ensemble des 78 500 étudiants.

« Aujourd'hui, tenant compte des exigences sanitaires édictées par la commission santé Covid-19 de l'université et des décisions de l'assemblée de l'université, la plus haute instance délibérante de notre institution, je vous informe que la reprise des enseignements-apprentissages se fera de manière graduelle et bimodale (à distance et en présentiel) suivant un plan de rotation des 78 500 étudiants par cohortes et par niveaux, aussi bien au niveau du campus social que pédagogique, jusqu'au 31 décembre 2020 », déclare celui-ci. Il indique que du 1er septembre au 15 octobre, ce sont les étudiants de la licence 3 et du master 1 qui sont concernés. La première cohorte, précise-t-il, compte un effectif de 19 517 étudiants.

Du 15 octobre au 15 novembre, ce sont les étudiants de licence 2 et de master 2 qui sont visés. Soit une deuxième cohorte d'un effectif de 20 348 étudiants. Enfin, du 15 novembre au 31 décembre 2020. La troisième cohorte, composée des étudiants en licence 1, a un effectif de 31 700 étudiants.

A propos des écoles et instituts, le recteur souligne que leurs activités d'enseignement-apprentissage se dérouleront suivant un plan de reprise qui s'adaptera au mieux à leur situation. Des aménagements spécifiques sont également prévus au sein de chaque établissement, dans le respect du cadrage général du plan. Il fait savoir que durant la même période, les enseignements à distance se poursuivent pour tous les étudiants à tous les niveaux en attendant leur programmation en présentiel. Selon lui, il est proposé, pour assurer l'accès aux enseignements à tous les étudiants, la diffusion et/ou la mise en ligne de toutes les activités menées dans les amphithéâtres et salles de travaux dirigés. Ce qui, à son avis, permettra aux étudiants qui ne désirent pas reprendre les cours, quelle qu'en soit la raison, d'avoir accès aux enseignements dans un souci d'équité.

Pr Ahmadou Aly Mbaye de noter que le volet de la recherche est également concerné. Sur ce point, il informe que « la recherche se déroulera dans le respect des normes de sécurité sanitaires ». « Les doctorants et les chercheurs sont soumis à des protocoles spécifiques dans les laboratoires et les écoles doctorales suivant les contraintes identifiées. » « En définitive, les dispositions pratiques et les mesures prises par l'assemblée de l'université devront permettre de respecter la distanciation physique au sein des amphithéâtres, salles de cours, laboratoires, pavillons et dans les restaurants », rassure le recteur. Il renseigne que seuls les étudiants ciblés pour une période bien définie auront accès au campus social et bénéficieront des œuvres sociales, conformément aux délibérations de l'assemblée et aux recommandations de la commission santé Covid-19 de l'université.

Pr Mbaye invite toutes les composantes de la communauté universitaire à observer et faire observer le protocole sanitaire en vigueur dans les différents espaces d'enseignement, de recherche et de vie du campus.

Aliou KANDE

ABDOULAYE SEYDOU SOW, DIRECTEUR GENERAL DU COUD

« Nous sommes prêts à recevoir les étudiants »

Le directeur général du Centres des œuvres universitaires de Dakar (Coud) se veut rassurant. Toutes les dispositions ont été prises pour accueillir les étudiants en vue de la reprise des cours. Abdoulaye Seydou Sow s'exprimait, hier, lors de la conférence de presse conjointe tenue avec le recteur de l'Ucad, Pr Ahmadou Aly Mbaye. « Nous sommes prêts, car les préparatifs ont démarré depuis le mois de mars dernier, juste après la fermeture des campus. Je peux même dire qu'on est aujourd'hui plus prêt que lors de l'ouverture en octobre 2019 », déclare M. Sow. Celui-ci précise que pour la préparation du retour des étudiants, le Coud a mis en place un protocole sanitaire qui tourne autour de trois axes principaux.

Il s'agit de l'application des gestes barrières, du respect des règles de distanciation physique et des mesures particulières. Sur ce dernier point, il soutient qu'il a été procédé aux installations de poubelles fermées et de robinets à pédales pour le lavage des mains à l'entrée des campus. Ce même dispositif est mis en place au niveau des restaurants. « Tous les espaces communs ont été pris en compte (pavillons, restaurants, cours, jardins). Des commandes conséquentes en médicaments, masques, gels hydro-alcooliques, thermo-flashs, moustiquaires, ont été effectuées », indique M. Sow. Il a saisi l'occasion pour souligner la pertinence de la décision graduelle de reprise des cours prise par les instances académiques de l'Ucad, car le Coud, révèle-t-il, a une capacité d'hébergement de 9 500 lits.

Concernant le volet médical, le directeur du Coud a misé sur la sensibilisation, la prévention et le renforcement du personnel par le recrutement de médecins, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes. Il dit avoir également réglementé l'accès aux différents campus.