Sénégal: Les pluies seront plus localisées au cours des prochaines 24 heures (ANACIM)

Dakar — Les manifestations pluvieuses seront davantage localisées à l'est et dans l'extrême sud du territoire sénégalais au cours des prochaines 24 heures, annonce l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

"Au courant des prochaines 24 heures, les manifestations pluvieuses seront beaucoup plus localisées à l'est (Bakel, Tambacounda...) et à l'extrême sud (Cap-Skirring, Ziguinchor, Kolda, Kédougou et environs) avec toutefois des débordements qui pourraient intéresser les localités centre où le ciel restera nuageux avec des risques de pluies faibles", indique l'ANACIM.

Elle signale, dans une prévision "à très courte échéance" valable de samedi midi à dimanche à la même heure, que la chaleur humide "se maintiendra sur l'ensemble du pays", les températures maximales devant varier "entre 30°C à Saint-Louis et 36°C à Podor".

"Les visibilités seront généralement bonnes", notent les prévisionnistes météo, selon qui les vents dominants seront d'ouest à sud-ouest et d'intensités "faibles à modérées".