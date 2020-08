Congo-Brazzaville: Présidentielle 2021 - L'ARD invite Mathias Dzon à se porter candidat

Les participants à la convention de l'Alliance pour la République et la démocratie (ARD), tenue le 29 août à Brazzaville, ont demandé au président de cette plateforme politique, Mathias Dzon, de se porter candidat à l'élection présidentielle de 2021.

Salon un communiqué rendu public au terme de la réunion, les différents partis politiques membres de l'ARD ont justifié cette invite par deux raisons, à savoir: l'alternance démocratique et le refus du président de la République, Denis Sassou N'Guesso d'organiser un dialogue politique national inclusif.

Il s'agit, à en croire l'ARD, de bâtir des conditions permissives d'un développement équitable et durable et de promouvoir le bien-être politique, économique, social, culturel et environnemental des Congolais.« Pour sortir du chaos actuel, le Congo doit changer de logiciel politique et s'arrimer aux standards internationaux de la démocratie véritable et de la bonne gouvernance. Le discours du chef de l'Etat, décliné le 14 août 2020, à l'occasion du 60ème anniversaire de l'indépendance du Congo, a montré que les pouvoirs publics sont à bout de souffle et qu'ils n'ont plus rien à proposer aux Congolais », souligne le communiqué final des travaux.

Au regard du bilan des 60 ans d'indépendance dressé par le chef de l'Etat, l'ARD a laissé entendre qu'il est largement négatif, voire catastrophique. En effet, a-t-elle indiqué, 60 ans après son accession à la souveraineté internationale, le Congo ne dispose à ce jour, ni d'une agriculture, ni d'une industrie digne de ce nom, ni d'usines de transformation sur place de ses richesses naturelles, ni d'une économie nationale diversifiée, ni de systèmes nationaux d'enseignement et de formation, de santé et de recherche scientifique et technologique moderne et performants, facteurs déterminants du développement équitable et durable d'un pays.

En matière de paix, d'unité et de concorde nationales, l'ARD a déclaré que la société congolaise est aujourd'hui divisée et placée sous une très haute tension, et que seule une approche plurielle de la problématique de la réconciliation nationale prenant en compte son caractère multidimensionnel peut déboucher sur des réponses alternatives appropriées et ouvrir des perspectives pour un Congo uni, apaisé, paisible et prospère.

« Le Congo doit épouser le mouvement général de l'histoire et entrer résolument dans la civilisation de la démocratie qui est au cœur de la modernité. Le problème essentiel de l'Afrique en général, du Congo en particulier est celui de la gouvernance », rappelle le communiqué final .