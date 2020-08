Soudan: L'Association des avocats du Darfour rencontre l'imam Sadiq Al Mahdi

Khartoum — Une délégation de l'Association des avocats du Darfour dirigée par Sadiq Ali Hassan, secrétaire général de l'association a rencontré samedi l'imam Sadiq al-Mahdi, chef du Parti national Umma à son domicile à Omdurman.

L'imam Al-Sadiq a affirmé son acceptation de participer aux conférences nationales et locales de construction sans aucune réserve, comme une tentative de trouver une solution pacifique à la situation actuelle.

Pour sa part, la délégation de l'Association des avocats du Darfour a affirmé que le projet du programme des conférences nationales et locales de la construction est un exercice de base pour la pratique de la démocratie.

Le SG de l'association a déclaré que le programme vise à discuter de toutes les questions de société et à éviter les effets de la rupture et de la division de la société, à consolider la culture de dialogue pacifique et d'acceptation de l'autre, comme alternative à la culture de la violence et au phénomène des armes qui prévaut, à renforcer la période de transition et à tenir à tous les citoyens la responsabilité de protéger la démocratie, l'établissement correct de la constitution et le transfert pacifique, civil et démocratique du pouvoir.