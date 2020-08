Soudan: Etat d'urgence pour 3 mois à Kassala

Kassala — Le Conseil des Ministres du gouvernement de l'Etat de Kassala a émis un ordre d'urgence pour déclarer l'état d'urgence dans l'Etat, à partir du dimanche 30 août courant, pour une période de trois mois, sous réserve de renouvellement.

L'ordre d'urgence a autorisé les autorités concernées d'empêcher l'entrée dans l'Etat des personnes et des moyens de transport, inspecter tout bâtiment et fouiller les personnes soupçonnées de porter des armes à feu ou une arme blanche et les confisquer conformément à la loi, en plus de saisir de l'argent, des magasins, des biens et des objets en violation de toute loi.

L'ordre a également accordé aux autorités compétentes le pouvoir d'interdire et de réglementer la circulation des personnes, leur activité, la circulation des objets ou des moyens de transport et de communication, en plus d'arrêter des personnes soupçonnées de participer à tout crime en violation de la loi ou menace la sécurité et la paix sociale dans l'État, et saisir des terrains, des immobiliers, des propriétés ou des appareils électroniques et des équipements de communication