Algérie: Le Colonel Benseghir Abdelmadjid, nouveau Commandant régional de la GN à Constantine

Alger — Le Général Gouasmia Noureddine, Commandant de la Gendarmerie nationale, a présidé dimanche la cérémonie d'installation du Colonel Benseghir Abdelmadjid dans ses fonctions de Commandant régional de la Gendarmerie nationale à Constantine, en remplacement du Colonel Derrani Mohamed, indique un communiqué du Commandement de la Gendarmerie nationale.

La cérémonie d'installation s'est déroulée au siège du 5ème Commandement régional de la Gendarmerie nationale de Constantine en présence des autorités militaires.

Il a, à ce propos, donné "des instructions et des orientations à tous les chefs des unités du 5ème Commandement régional de Constantine d'unités, les exhortant à doubler d'efforts pour éradiquer la criminalité sous toutes ses formes".

Le Général Gouasmia a également insisté sur l'impératif de renforcer l'action de proximité et de consolider les relations de confiance et de communication avec les citoyens, étant donné que le citoyen constitue le véritable partenaire pour la garantie de la sécurité, la préservation de l'intégrité du pays et la protection des biens public et privé et ce dans le strict respect des lois et règlements tout en s'imprégnant de l'éthique et des hautes valeurs militaires".