Egypte: Le pays soutient toute mesure censée favoriser une accalmie et un règlement politique en Libye

L'Egypte soutient toute mesure appelée à favoriser une accalmie et un règlement politique en Libye et à réaliser la paix et la stabilité du peuple libyen frère, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukry.

Le chef de la diplomatie égyptienne a souligné que le Président Abdel Fattah Al-Sissi avait favorablement accueilli les déclarations faites récemment par le Conseil présidentiel et le Parlement de Libye sur un cessez-le-feu et l'arrêt des opérations militaires sur tout le territoire libyen.

M.Choukry a tenu ces propos lors d'un entretien ce dimanche avec Stéphanie Williams, cheffe de la mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL) par intérim et représentante spéciale adjointe du Secrétaire général de l'ONU pour discuter des dernières évolutions dans l'échiquier libyen et de la vision onusienne à l'appui d'un règlement politique dans le pays.

Le porte-parole (PP) du ministère des AE, Ahmed Hafez a indiqué que le ministre égyptien a passé en revue les constantes de la position égyptienne qui soutient l'aboutissement d'une solution politique qui préserve l'unité de la Libye et sa souveraineté territoriale et qui permette la reprise du rôle des institutions de l'Etat, parallèlement à la lutte contre les groupuscules terroristes et les ingérences étrangères destructrices qui cherchent à aggraver la situation dans le pays.

M.Choukry apprécie les efforts déployés sur le volet économique qui visent à parvenir à un véritable accord sur la gestion des ressources du pays et leur distribution équitable, a dit le PP.

Et d'ajouter que le ministre a réitéré l'importance du rôle que joue la MANUL, le souci de l'Egypte de poursuivre leur coordination afin d'aller de l'avant au niveau du règlement politique, à la lumière de la Déclaration du Caire et des conclusions issues de la Conférence de Berlin.

Pour sa part, la responsable onusienne a informé M. Choukry des résultats des contacts établis avec les parties libyennes et régionales concernées, et a salué les efforts de l'Egypte déployés à cet égard.

Source: Mena