Sud-Soudan: Hamdok arrive à Juba

Juba — Le Premier ministre, Dr Abdulla Hamdok est arrivé dimanche à Juba, capitale de l'État du Soudan du Sud, pour assister lundi à la cérémonie de signature par les lettres initiales de l'Accord de paix entre le gouvernement du Soudan et les partenaires de la paix à Juba.

Le Premier ministre était accompagné d'une délégation de haut niveau comprenant le ministre des Affaires du Cabinet, le ministre de la Justice, le ministre de la Culture et de l'Information, le ministre des Finances et de la Planification économique, le ministre de l'énergie et des mines et le directeur du service général de renseignement.

Dr Hamdok et sa délégation ont été reçus par le conseiller du président du Soudan du Sud pour les affaires de sécurité, chef de la médiation des négociations Tott Gulwak, le ministre soudanais de la Défense, et un certain nombre d'équipes de négociation soudanaise et les dirigeants des mouvements de lutte armée au Front révolutionnaire.