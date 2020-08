Cote d'Ivoire: Euphrasie Yao lance "Créa-Paix" et reçoit le soutien de l'Ua et d'Israël

La Chaire Unesco Eprod a lancé une campagne dénommée "Crea-Paix" le jeudi 27 Août 2020 à son siège avec pour thème " Parce que la paix est non-négociable, les femmes et les jeunesses se positionnent Crea-Paix".

Au cours de la conférence de presse de ce lancement , Euphrasie Yao, Titulaire Chaire Unesco Eprod a situé le but de Créa-Paix et invité tout le monde à y adhérer : « Créa-paix a pour but de restaurer et réinventer la paix pour nous et pour les générations futures ; de développer la créativité et des actions concrètes pour transformer la société et les communautés ; de promouvoir la paix durable à l'aide d'un leadership communautaire porté par les femmes et les jeunes.

Créa-paix est aussi un instrument d'action pour les jeunes et prévoit des actions auprès des femmes et des jeunes pour susciter un engagement collectif net stratégique pour protéger et consolider la paix dans le contexte pré et postélectorale.

Créa-paix compte sur votre engagement, femmes, hommes des médias pour participer à ce projet de sauver ce bien commun, la paix.

J'invite toutes les femmes et tous les jeunes à se positionner pour la paix, la vraie paix qui nécessite l'action. Car, la paix ne peut se faire pour quelqu'un, ni contre quelqu'un, elle se fait avec quelqu'un pour le bonheur de tous ».

Joséphine Charlotte, représentante de l'Union africaine(Ua) a demandé aux uns et aux autres de cultiver la paix pour des élections apaisées :« J'invite chacun de nous à privatiser la paix car sans la paix, on ne peut pas avancer, on ne peut pas travailler.

La Côte d'Ivoire a assez souffert des crises précédentes et maintenant, on doit réellement pratiquer la paix pour une Côte d'Ivoire belle et meilleure. Ce projet tombe à pic et doit être le quotidien de tous les Ivoiriens. Vive la paix.»

L'Ambassadeur de l'État d'Israël en Côte d'Ivoire, Leo Vinosky , a salué le projet et a réitéré son engagement dans la marche vers la paix. « Ça fait longtemps que l'Israël et la Côte d'Ivoire sont en de bons termes et c'est ce genre de fraternité qui doit habiter chacun de nous.

On ne peut pas avancer ou réaliser des projets dans des moments de troubles. On souhaite tous, des élections apaisées. Merci aux initiateurs. L'Israël est avec vous pour Créa-Paix».