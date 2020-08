Cote d'Ivoire: Cavally - Anne Ouloto veut donner un schéma d'aménagement et de développement à la région

Le mardi 25 août 2020 s'est tenue, la cérémonie de lancement de restitution du diagnostic territorial et de planification de l'aménagement de la région du Cavally à la salle de réunion Alassane Ouattara du Conseil Régional.

Pour booster le développement, la ministre Anne Ouloto, président de la région du Cavally a signé un accord avec le ministère du Plan et du développement et d'autres partenaires internationaux (IDH et ISLA) en vue d'accompagner le Cavally dans son plan de développement durable.

Selon le Préfet de Région, Préfet de département de Guiglo, Yacouba Doumbia, "le schéma du développement de la région du Cavally est une nécessité et un outil important à creuser toutes les activités importantes pour le développement de la région dans un cadre intégré et interactif clair pour la ministre et pour un développement durable. »

Le 3ème vice-président du conseil régional Goulé Tehé Joseph, représentant la ministre Anne Ouloto s'est dit satisfait de l'organisation de l'atelier qui est la mise en œuvre de la politique de décentralisation du territoire.

« L'objectif de madame le ministre, c'est de doter la région du Cavally dans une politique de développement d'ici 2034 assortie d'une croissance verte.

L'État de Côte d'Ivoire a donné aux collectivités une politique de décentralisation afin que le Cavally sorte de tous ses axes de pauvreté en créant des emplois et de nombreuses infrastructures. »,a-t-il souligné.

Il a également remercié les partenaires techniques et financiers pour le soutien qu'ils apportent à la région du Cavally.

Jacques Konin, responsable Idah, Isla a indiqué que le choix du Cavally pour la signature de cet accord est un symbole pour la Côte d'Ivoire.

« Cette Région regorge beaucoup de potentialités telles que le parc national de Taï et les forêts classées de Goin-débé et du Cavally qui font la fierté de la Côte d'Ivoire et de la sous-région.

C'est dans cette optique que nous avions décidé d'accompagner le ministère du Plan et du développement et le conseil régional du Cavally dans ce schéma d'aménagement », a-t-il Jacques Konin.