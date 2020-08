Egypte: Hurghada et Charm Al-Cheikh - Grand afflux des touristes

Le nombre de touristes arrivés, jusqu'à mi-août, aux stations balnéaires de Hurghada et Charm Al-Cheikh a dépassé les 100 000 touristes venus de Biélorussie, Ukraine, Suisse, Hongrie et de Serbie. Et ce depuis la reprise des voyages touristiques à destination d'Egypte, le 1er juillet dernier.

Le ministère du Tourisme et des Antiquités a indiqué dans un communiqué, qu'un grand nombre de ces touristes avaient regagné sains et saufs leurs pays au terme de leurs programmes touristiques et après avoir largement profité des plages magnifiques et du climat splendide, sans avoir enregistré un seul cas d'infection, que ce soit parmi ceux qui avaient quitté l'Egypte ou ceux qui y sont encore présents.

Le succès des mesures préventives prises par l'Egypte ont mené à parvenir à zéro infection parmi les touristes qui ont visité le pays, affirme le communiqué du ministère.

Source: progres.net.eg