Maroc: Reims - La déception de Yunis Abdelhamid

Après avoir obtenu le nul sur la pelouse de l'AS Monaco lors de la première journée, le Stade de Reims s'est incliné ce dimanche à domicile contre Lille pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. Une défaite amère pour Yunis Abdelhamid. Le défenseur central marocain n'a pas caché sa déception à la fin de la rencontre. Pour lui, Reims méritait mieux.

« On voulait vraiment faire un gros début de match, c'est ce qu'on a fait. Après, c'est la Ligue 1, quand on joue contre des équipes de ce niveau, il suffit d'un petit espace et d'une frappe d'un super joueur (Jonathan Bamba)... On a pris un coup derrière la tête avec ce but. On a essayé mais on est tombé sur une grosse équipe de Lille, avec de l'expérience, capable de gérer la possession. On a tout tenté mais c'est une grosse déception. C'est difficile mais c'est comme ça », a résumé le capitaine rémois interrogé par la chaîne Téléfoot.