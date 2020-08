Madagascar: Service - La consommation se numérise

Le confinement et la crainte face aux risques sanitaires changent le comportement des consommateurs. L'achat en ligne a le vent en poupe.

Adaptation. Les offres de vente et de produit en ligne rivalisent d'ingéniosité pour attirer les consommateurs malgaches. La crise sanitaire liée au coronavirus aura créé d'autres changements profonds de sociétés comme celui du rapport au temps.

« À la frénésie d'achat et de consommation immédiate, beaucoup préfèrent désormais prendre le temps de vivre. Les consommateurs se rendent compte qu'attendre trois jours, une semaine, deux semaines pour obtenir un bien de consommation n'est finalement pas un problème et que si la chaîne de production et la chaîne logistique respectent l'environnement et les personnes, leur envie ou leur désir de possession peut bien attendre quelques jours. Ces modifications de comportements venant s'ajouter aux considérations déjà fortes en faveur de l'environnement, les entreprises ont tout à gagner à s'adapter au développement durable » explique un artisan d'Ambohitrimanjaka, qui vient de mettre son catalogue en ligne tout en recevant des commandes sur mesure à distance.

D'autres comme lui ont réussi à parfaire ce concept de respect environnemental à l'image de la société Média Click qui vient de lancer l'application « Fako.io » dont l'objectif est d'aider les internautes à trouver les poubelles et les bacs à ordures d'une ville pour qu'ils ne jettent plus les ordures partout, mais uniquement aux endroits prévus à cet effet. Ou encore le projet « Crédit Carat » qui propose un système innovant d'échange de bouteilles en plastique contre des crédits Carat. Des Crédits qui pourront être échangés sur leur site et leur application contre des produits Vita Malagasy ou des services comme des formations ou des pass pour aller au cinéma.

Clivage

La vie quotidienne de toute la population est actuellement bouleversée. Et l'obligation de l'adaptation pour la survie démontre que cette situation entraînera logiquement une modification de comportement, des modes de consommation, des manières de vivre. La période actuelle apprend qu'une entreprise peut continuer à fonctionner avec la majorité de ses collaborateurs à distance, que l'on n'a pas besoin de subir deux heures de circulation pour aller réserver un billet de taxi brousse pour un voyage le lendemain, que l'on peut vivre sans avoir besoin de perdre deux heures par jour dans les transports en commun, que nous ne sommes pas à quelques jours près pour recevoir notre commande.

Cependant une petite minorité, seulement, des petites et moyennes entreprises malgaches utilisent des outils numériques au quotidien. La grande majorité n'a même pas de site internet. Ce contexte démontre l'abîme qu'il reste à franchir pour chacune d'entre elles pour espérer survivre et entrer dans l'ère du numérique.