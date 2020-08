Madagascar: Ivandry - Des fortifiants et des masques distribués aux habitants

Près de cinq-cents ménages dans le fokotany Ivandry et Tsarasaotra ont bénéficié des dons de masques et de fortifiants ce samedi.

Il s'agit d'un don du rotary club Ankorondrano. Les familles les plus vulnérables ont été les plus ciblées. « Les familles nécessiteuses et dans le besoin ont été triées durant la distribution. Dans notre fokontany, il y a également des personnes qui ont été atteintes par la covid-19, mais qui s'en sont remises », explique Herimamy Sablon Marcel, président du fokontany Ivandry, lors de la distribution.

« C'est une pierre à l'édifice surtout par rapport à la situation sanitaire que traverse le pays et la population la plus vulnérable. L'action menée aujourd'hui fait partie de l'action caritative du club de service. Les dons ont été réunis grâce à de nombreuses collaborations. On a des plaquettes de vitamine C, des savons pour renforcer l'hygiène et des masques pour chaque ménage vulnérable », indique Tiana Ramarojaona Raharison, présidente du rotary club Ankorondrano.