Angola: La Foire agricole de Quibala rapporte neuf millions de kwanzas

Quibala (Cuanza Sul) — Réalisée vendredi et samedi à Quibala, municipalité de la province angolaise de Cuanza Sul, la 1ère édition de la Foire agricole locale a rapporté neuf millions de kwanzas aux exposants.

Plus de 10 tonnes de produits agricoles variés, de la viande et du poisson ont été exposées sur ce marché public, qui a réuni 165 exposants originaires des 12 municipalités de la région et deux autres de la province voisine de Benguela (littoral-sud), a expliqué dimanche le gouverneur de Cuanza Sul.

Qualifiant de "satisfaisant" le résultat de cet événement, Job Capapinha a fait savoir que la 2ème édition de la Foire agricole de Quibala, à laquelle sont invités les exposants des autres provinces du pays, se tiendrait du 04 au 05 décembre 2020.

Les haricots, la patate douce, la pomme de terre, le manioc et miel sont des produits les plus vendus durant la 1ère édition de cette foire, ont expliqué à l'Angop les exposants, visiblement satisfaits.

"Laissez mois vous dire que j'ai apporté à peine 500 litres de miel. Et il n'en reste que 15", a fait savoir Josias Adão, apiculteur, originaire de la municipalité de Quilenda, précisant que chaque litre était vendu à 2500 litres kwanzas.

Un carton de pomme de terre coûtait entre six et huit mille kwanza, celui de patate douce neuf mille kwanzas, a appris l'Angop sur place.

Promouvoir l'environnement des affaires avec les commerçants, et faciliter l'écoulement des produits des paysans, des coopératives et des fermes, sont les objectifs de la Foire agricole de Quibala, organisée à l'initiative du Ministère de l'Agriculture et de l'Industrie.