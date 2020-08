Congo-Kinshasa: Miliciens interceptés à Kinshasa - Le FCC accuse, l'Udps rejette !

"Nos partenaires ne sont pas sérieux. Ils multiplient des prétextes. Puisqu'ils savent bien ce qu'ils préparent contre nous. A l'Udps, nous avions toujours été pour la lutte pacifique. Notre lutte a toujours été pacifique. En 2011, on nous avait volé notre victoire électorale, nous n'avons jamais pris les armes. Pourquoi il n'y qu'aujourd'hui, en 2020, où nous avons le contrôle de l'Institution "Président de la République" que nous allons, nous, à l'Udps, prendre des armes ou entraîner des miliciens ? C'est nous qui avons dénoncé cette affaire devant le Chef de l'Etat, le Conseiller Spécial en matière de sécurité ainsi que de tous les autres responsables. Comment nous pouvons être ceux qui dénoncent et, en même temps, être du côté des auteurs de ce recrutement des miliciens ? Pour nous, la réaction du FCC est simplement irresponsable. C'est une insulte. C'est vraiment de la provocation", a déclaré ce week-end, Augustin Kabuya, le Secrétaire Général de l'Udps, au sujet de la situation qui prévaut actuellement à Kingabwa, dans la commune de Limete, depuis qu'un groupe de miliciens y a été intercepté. En clair, selon lui, l'Udps n'y est pour rien.

Et, pourtant, Félix Kabange Numbi, l'un de nouveaux thuriféraires du FCC, évoque des similitudes entre ces événements de Kingabwa et ce qui s'est passé dernièrement à Kasumbalesa où un autre groupe se réclamant de l'Udps a posé des actes attentatoires à la souveraineté et à la sûreté intérieure de l'Etat congolais.

Déjà, le FCC, dans un communiqué, exige qu'une enquête minutieuse et approfondie soit menée et que la justice militaire se saisisse, en procédure de flagrance, de ces cas d'atteinte à la sécurité et à la paix nationale, d'identifier les commanditaires et leur infliger, in fine, des sanctions exemplaires, conformément aux lois de la République.