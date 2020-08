Congo-Kinshasa: La notion de la menace de mort - Confrontation aux faits allégués par le Dr Denis Mukwege

billet

Il y a pratiquement quelques semaines le Prix Nobel de la paix 2018 Dr Denis Mukwege a posté un message sur son compte Twitter en condamnant les massacres de Kipupu en ces termes «les auteurs de ces massacres sont les mêmes qui tuent en RDC depuis 1996» ! Après ce tweet plusieurs personnes y ont réagi, dénonçant une déclaration partiale de ces événements qui semble ignoré sciemment d'autres crimes commis dans les mêmes contrées contre les Banyamulenge.

Il sied de rappeler que même quelques notables de la Communauté Banyamulenge se sont rendus à son bureau pour échanger sur cette situation qui du reste, est condamnable.

La semaine du 17 au 22 Août 2020, nous avons été surpris de voir plusieurs organisations et diplomates (USA, Canada, UE, etc.) condamner les menaces de mort qui visent le Prix Nobel de la paix Dr Denis Mukwege, et même demander la protection de cette personnalité de marque.

Cette situation qui suscité une pluie de réaction allant dans tous les sens me pousse de réfléchir sur la notion des menaces de mort vis à vis de la législation congolaise.

Selon la lexique des termes juridiques on entend par menaces de mort «un message adressé oralement ou par écrit, une image ou tout autre objet à une personne, lui faisant savoir qu'il sera porté atteinte à sa vie, éventuellement sous certaines conditions souvent liées à ce que fera ou non cette personne, généralement dans l'intérêt de l'auteur du message.»

Pour que nous puissions retenir l'infraction des menaces de mort il faut quelques éléments constitutifs à savoir : l'élément matériel, l'élément moral et l'élément légal.

- L'élément matériel:

Pour l'infraction des menaces de mort, il faut tout d'abord une menace de commettre un crime (assassinat) contre les personnes (Dr Denis Mukwege ou un membre de sa famille).

Il convient de préciser que la tentative du crime doit être en second lieu, la menace doit s'adresser à une personne déterminée ou aisément déterminable.

Enfin, reproduite ou matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet et elle doit impressionner le destinataire.

- L'élément intentionnel:

Comme il s'agit d'infractions intentionnelles, il est nécessaire de déterminer l'intention de tuer et même la facilité de le faire.

- l'élément légal:

Cet élément est consacré par le principe latin qui dit que Nullum crimen nula poena sin lege, il n'y a aucun crime, aucune peine, sans loi.

La notion des menaces n'a pas échappé au législateur congolais. L'article 159 du code pénal congolais dispose que « Sera condamné à une servitude pénale de trois mois à deux ans et à une amende de cinquante à cinq cents zaïres, ou à l'une de ces peines seulement, celui qui, par écrit anonyme ou signé, aura menacé, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d'au moins cinq années de servitude pénale ».

L'article 160 du même code va dans le même sens en disant que «La menace verbale faite avec ordre ou sous condition ou la menace par geste ou emblèmes d'un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d'au moins cinq années de servitude pénale sera punie d'une servitude pénale de huit jours à un an et d'une amende de vingt-cinq à deux cents zaïres ou d'une de ces peine seulement».

Considérant ce qui vient d'être dit, le fait de s'opposer ou dénoncer l'impartialité du tweet du Prix Nobel Dr Dénis Mukwege par un autre tweet, une lettre ou voire physiquement, cela ne tombe pas dans la rigueur de ces dispositions du code pénal congolais à moins que la victime (Dr Mukwege et/ou sa famille) exhibent d'autres messages qui seront sujet d'analyse pour bien voir si l'auteur avait exactement l'intention et la possibilité de les tuer. Les simples acharnements, même les injures ne peuvent en aucun cas être qualifiées des menaces de mort.

En guise de conclusion, si les menaces de mort contre le Dr Denis Mukwege existent, elles n'ont rien avoir avec son tweet ou le rapport maping, parce que ce dernier a été victime d'une menace de mort en 2012, à en croire certaines sources.

Nous saluons l'initiative du Gouvernement Congolais de déclencher une enquête sur les menaces sus-évoquées et espérons que cette dernière sera faite en toute indépendance. Les ambassades, les organismes régionaux et les associations ne devraient pas condamner hâtivement sans avoir vérifié les messages et même demander des enquêtes minutieuses sur ce qu'a fait Dr Mukwege et les réactions des gens, pour bien qualifier les faits et en tirer les conséquences.

N'est-il pas ici une intention d'étouffer, de museler l'opinion démocratique qui veut que chacun exprime en toute liberté ce qu'il pense sur un sujet donné ?

Il est impérieux de rappeler qu'il y a ceux qui ont demandé une protection extraordinaire du Dr Mukwege qui, jusqu'aujourd'hui, est protégé par la MONUSCO, on ne sait peut -être s'ils ont demandé la protection de l'ange Michael.

Fait à Kinshasa, le 25/08/2020

Muyoboke Mudumiza Cédric

Juriste et analyste politique

Tél: +243816652994, mailmudumiza@yahoo.fr