Congo-Kinshasa: Tabula rasa !

C'est une affaire de plus dans l'escarcelle de dossiers brûlants parmi ceux qui font tourner au vinaigre l'état des relations au sein de la coalition FCC-CACH.

En l'espace de quelques semaines, voici que des groupes de gens ont été interceptés à deux endroits stratégiques. D'abord, à Kasumbalesa, vers la frontière avec la Zambie. Et, puis, à Kingabwa, dans l'autre versant chaud de la capitale.

Dans les deux cas, selon des bribes d'informations glanées sur terrain, des personnes, apparemment, mal intentionnées se réclament de l'Udps ou, à la limite, se disent proches du parti de l'actuel Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Quant à la question de savoir pourquoi et dans quel intérêt l'Udps recruterait ces miliciens alors qu'il est au pouvoir ? Pas de réponse. Si ce n'est des soupçons, sans la moindre explication plausible.

Toutefois, un tel climat délètére démontre, si besoin en est encore, que l'heure n'a toujours pas sonné pour que les sociétaires de la coalition FCC-CACH se préoccupent primordialement de l'évaluation de leur action commune, depuis qu'ils sont montés en puissance dans les arcanes de commande des institutions de l'Etat.

Ainsi, cette nouvelle et ténébreuse affaire vient-elle allonger la liste de cas difficiles, s'il faut rappeler, ici, la problématique de la dernière série d'Ordonnances présidentielles querellées et contestées, l'éviction de Kabund du perchoir de l'Assemblée Nationale, la démission impromptue de Tunda du gouvernement, le confinement des lois Minaku-Sakata et, surtout, le refus de l'investiture de la candidature de Ronsard Malonda, pourtant, entérinée à la chambre basse, les interpellations intempestives, les confiscations des passeports des anciens dirigeants à l'aéroport international de N'djili, les enquêtes à Bukanga Lonzo, les dénonciations aussi bien alambiquées que contradictoires.

Fouiner dans le passé, fourrer le nez dans les menus d'hier alors qu'aujourd'hui, les Entreprises publiques, dans la plupart des cas, sont devenues des véritables canards boiteux, c'est un exercice périlleux, selon des analystes qui conseillent, plutôt, de faire "tabula rasa" et de regarder de l'avant et de privilégier les options qui garantissent la paix et la stabilité institutionnelle.

Comment, par exemple, organiser de bonnes élections en 2023 ? Et, à cette occasion, quel serait le bilan de la coalition FCC-CACH, lors de ces prochaines échéances ? Entretemps, qui seront les futurs jokers sur lesquels reposeront les espoirs de la coalition, après la tenue de ces joutes électorales ? Ces types de questions, si elles sont posées correctement, feraient l'objet d'un autre regard plus ou moins timoré de l'ensemble des jeux et enjeux.

Elles pousseraient à sonder l'avenir et à poser des jalons face à Lamuka ainsi qu'autres acteurs politiques et de la société civile qui, aujourd'hui, sont exclus de l'arène de la gestion de la Res Publica.