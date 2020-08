Congo-Kinshasa: Kingabwa - La justice militaire appelée à frapper fort !

En pleine capitale, dans la Commune de Limete, au Quartier Kingabwa, Cellule Kamataba, croisement des Avenues Bwa-Bwa et Bobozo, au n° 6484, dans un site géré par un Directeur de la Maison Civile du Chef de l'Etat, M. l'Abbé Pierre Katumpa Mutanga Dibwe et protégé par des éléments de la Garde Républicaine.

A l'arrivée au site des éléments de la PNC, le jeudi 27 août 2020, vers 16h00', pour y neutraliser les hors-la-loi, les éléments de la GR ont ouvert le feu contre ceux de la Police, blessant grièvement le Colonel/PNC Freddy Lifenge, Commissaire Urbain de la PNC/Mont-Amba. Des candidats à la formation militaire de Kingabwa seraient minutieusement triés par une Cellule dirigée par un certain DYOKA qui, aujourd'hui, serait en cavale, selon des premiers éléments recueillis mais non encore confirmés de source officielle. Voilà pourquoi, la justice militaire ainsi que la Police Nationale ont du pain sur la planche. Mener des enquêtes, identifier les commanditaires et, même, les mettre devant la barre pour donner des explications claires sur la face cachée de ce recrutement clandestin des miliciens.

Dans le même registre, il y a lieu de rappeler que tout dernièrement encore, à Kasumbalesa, l'on aurait vu, paradoxalement, des miliciens se réclamant de l'Udps s'évertuer à remplacer la Police, la Douane, la DGM et même, l'Auditorat militaire en allant à jusqu'à arrêter des Policiers et militaires, dans l'anarchie la plus totale, avant qu'ils ne soient neutralisés. Mais, jusqu'où iraient ces miliciens impénitents ?

La Maison Civile dénonce !

Dans une sorte de mise au point, le Père Pierre Katumpa Mutanga, Directeur Administratif de la Maison Civile du Chef de l'Etat, dénonce ces hors-la-loi qu'il qualifie, sans ambages, d'escrocs, des malfrats et des malfaiteurs qui cherchent, désespérément, à tenir l'image de l'Institution : "Président de la République".

Vers la traque musclée...

"La Maison Civile du Chef de l'Etat déploiera tous ses efforts grâce à tous ses services secrets et à la vigilance de notre peuple, pour traquer tous ces malfrats et les mettre hors d'état de nuire", indique-t-on, dans ce même communiqué qui, par ailleurs, appelle à la vigilance et au respect de la vision du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi. "Cette vision politique de paix et d'honnêteté doit rester notre seule ligne de conduite dans toutes nos activités citoyennes", insiste-t-il.