Congo-Kinshasa: Les fondamentaux de la culture songye - Maître Muepu s'exprime dans le Magazine Musongye Mukielengie

La culture d'un peuple est une valeur qui se protège- s'améliore- et se transmet. C'est ainsi que Maître Léonard Muepu Mibanga, ancien Magistrat et Premier Avocat Général de la République, Actuellement Avocat et professeur à l'Ecole de Formation des Inspecteurs Judiciaires au Ministère de la Justice et chef coutumier, en remplacement de son père (Chef des Bakwa Mpungue, Bena Ndjibu Ebambi).

Ce dernier a été l'invité exceptionnel du Magazine Musongye Mukielengie le 14 août 2020 ; un Magazine consacré à la découverte de la culture songye. Il a eu à répondre aux questions de Gisèle Tshite, journaliste de l'agence de création audiovisuelle et communication dénommée Authentic Prod dans un entretien de 45 minutes - enregistré à Kinshasa/RDC. Dans cet entretien de 45 minutes, Maître Muepu Mibanga a eu à parler de la culture songye et des attributions de leurs traditions. Il s'est exprimé sur plusieurs sujets dont nombreux sensibles étaient attendus. "Un peuple sans culture est un peuple sans identité, le Peuple Songye a sa culture et ses traditions" a-t-il fait savoir lors de cette interview.

Le peuple Songye provient de Léopard, qu'on appelle "Ngie" en Kisongye. En fait, les Chefs Songye - Bamfumu (les Rois) portent la peau du Léopard comme symbole de leur pouvoir. Dans sa tenue royale, un chef songye place des plumes d'oiseaux au-dessus de sa tête. Il est aussi peint avec des taches, comme celles d'un léopard. C'est peut-être aussi pour ça que l'on énonce "Musongye Mukiele Ngie", qui veut dire le Musongye est peint en léopard. C'est de là que provient le nom Basongye - Basha Ngie, traduit par "qui portent le léopard".

Le Musongye Mukielengie veut aussi dire le Musongye est un homme civilisé ou tout simplement est un Roi -Mfumu. En tant que Roi, son siège s'appelle Epata.

Les Basongye ont des choses sacrées à conserver, Bukishi et Bulubwe. Selon Maître Muepu, le Bukishi est une école pour apprendre à leurs enfants des lois et des interdits. C'est une constitution. Par contre, le Bulubwe est une science. On y apprend le feu, faire sortir des choses dans le feu, entrer dans l'eau, dans les arbres, aller au ciel, science pour soigner des maladies. Ce n'est pas de fétiche, c'est aussi une école de formation pour leurs enfants.

Partout, le peuple songye a un gouvernement, une administration. Celui qui se place devant les Basongye ne se dirige pas seul, mais avec une Ndalamumba - Kaka. Il y a un chef et une ndalamumba. A certains endroits, Kaka peut destituer un chef et placer un autre. Donc, les Basongye ont donc leurs traditions propres.

Ainsi, le côté exceptionnel de ce long entretien a été certainement l'historique du peuple Songye. Maître Muepu explique que d'après la géographie, la terre est subdivisée en ligne verticales appelées méridiens. Les Basongye se trouvent entre le méridien 23 à l'est et 27 à l'ouest. En dessous de l'Equateur, une ligne par laquelle passe le soleil, de la Chine vers l'Amérique, ils sont entre la 4è et 7è parallèle. Selon lui, les Basongye sont répartis dans au moins quatre provinces de la République Démocratique du Congo entre autres : la Lomami, le Maniema, le Sankuru et le Tanganyika.

Il y a des Basongye qu'on appelle "Bangwana" que Tipo Tipo avait amenés à Kisangani dans l'actuelle province de la Tshopo, il y a les Sapo Sapo à Kananga dans le Kasaï Central qui avaient fui la guerre de Lumpungu à Kabinda. Ngongo Lutete avait laissé environ 9.000 Songye à Dilolo et il fut rentré à Ngandu où il était. Il y a des Basongye à Buta, dans le Bas-Uele qui ont été relégués à cause du Chef Ya Kaumbu. D'autres songye sont à Feshi dans le Bandundu, et également dans le Kongo Central où les Kongo dia tutila et les Bandibu emploient d'autres mots semblables au Kisongye, Donc les Basongye sont dispersés dans beaucoup d'endroits, a-t-il fait savoir.

Au cours de cet entretien, Maître Muepu a par ailleurs évoqué les aliments culinaires des Basongye : Kipele - une purée d'haricots bien huilée, le boa et lukunde mbaba pour les hommes, Kapamba sans oublier le fufu avec le poulet, etc.

Maître Muepu déclare avoir fait 30 jours sans manger les feuilles de manioc (kalese). Chez les Basongye on ne sert pas le pondu aux visiteurs de marque, sauf la viande boucanée comme celle de l'antilope et des poissons, en plus de ces trois éléments précités.

Maître Muepu Mibanga a conclu en remerciant l'équipe du Magazine Musongye Mukielengie pour l'initiative. Il a dit : "Je félicite et remercie les membres de cette structure et je lance un appel qui a 2 ou 3 points très importants:

si Dieu a placé son doigt sur cette initiative, qu'elle s'étende. Kikun'Efile, takifuiya munanga : Ce qui a été planté par Dieu ne peut périr de la sécheresse.

Il faut être uni. Le Busongye est un et indivisible. Il n'y a pas deux ou trois Busongye. Et il termine en disant d'aller et d'être unis comme un seul homme devenez nombreux pour que ce magazine Musongye Mukielengie."

Donc, le Musongye a sa culture et ses traditions propres. Il est fier de porter son nom, sa tenue en peau du roi, le léopard.