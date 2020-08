Congo-Kinshasa: FENAPHACO et OSISA volent au secours des personnes handicapées à Limete

Après la commune de N'djili, la Fédération nationale des associations des personnes vivant avec handicap du Congo (Fenaphaco), avec l'appui financier de l'ONG OSISA, a été, le jeudi 27 août 2020, à la rescousse des personnes vivant avec handicap de la commune de Limete. Les centres d'hébergements des personnes vivant avec handicap (LUKAYA de Limete Kingabwa et OFITRA, un centre d'accueil et de passage situé au quartier FUNA) ont bénéficié des équipements de protection contre le coronavirus et les denrées alimentaires.

Sous l'œil vigilant de son partenaire OSISA, Me Pindu Patrick, Coordonnateur national de la FENAPHACO, a offert des citernes de stockage d'eau de 2000 litres, des poubelles de 250 litres, deux thermos flash, 3500 masques, des cartons des papiers hygiéniques, des cartons des gels hydro-alcooliques, des cartons des savons monganga, des cartons des savons génies et le coq, des cartons des tomates et des spaghettis. Aussi, des cartons des sardines, 30 sacs des semoules, 30 sacs du riz, 9 bidons et 8 cantines d'huiles végétales notamment, des laves mains automatiques fabriqués à l'INPP, les affiches et les autocollants.

Plus de 500 PVH, soit 218 pour le centre LUKAYA et 391 pour OFITRA ont reçu ces dons de la FENAPHACO dans le cadre du projet de prévention et lutte contre la COVID-19 en milieux des personnes vivant avec handicap. Au fond, ce projet vise 28 centres d'hébergement des personnes handicapées de la ville de Kinshasa et 4 institutions d'enseignement professionnel des personnes vivant avec handicap. Car, ces dernières sont plus exposées à la pandémie et certaines ne bénéficient d'aucun soutien de la part du Gouvernement congolais, malgré l'existence du ministère délégué aux affaires sociales en charge des personnes handicapées et autres vulnérables.

C'est la raison pour laquelle Me Pindu Patrick ne cesse d'en appelé au Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi de prévoir un programme national efficace pour prévenir le coronavirus en milieu des personnes vivant avec handicap. Aussi, il va falloir la présence d'une personne vivant avec handicap au comité national de Riposte contre le coronavirus et au Fonds national de solidarité contre le coronavirus. Cela pour suivre de près le mécanisme de prévention de la Covid-19 en milieu des personnes handicapées et le fonds alloués dans toutes les provinces touchées par la pandémie du coronavirus.

" Ce que fait la Fenaphaco doit interpeller le gouvernement de la RDC. Car, les gouvernements provinciaux n'ont pas prévu des programmes efficaces pour lutter contre le coronavirus en milieux des personnes vivant avec handicap", a révélé Me Pindu Patrick.

Outre la remise de ces dons, la Fenaphaco a saisi cette opportunité pour sensibiliser les PVH à respecter les gestes barrières afin d'éviter la contamination du coronavirus. Dans tous les deux centres d'hébergement, il y a lieu de le souligner, les bénéficiaires n'ont pas mâché les mots pour remercier vivement la FENAPHACO et son partenaire habituel OSISA pour ce geste de cœur.